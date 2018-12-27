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أخبار البلد

أولى جلسات قضايا العلميين الطبيين بمجلس الدولة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:43 م
صدى البلد
محمود محسن
قالت الدكتورة مها سالم، أمينة شعبة العلوم الطبية، إنها حضرت اليوم أولى جلسات ثلاث قضايا هامة جدا من القضايا التى رفعتها نقابة المهن العلمية متمثلة فى شعبة العلوم الطبية وهم :-

1- قضية لأحقية العلميين فى التكليف 
2- قضية لأحقية العلميين فى تولى المناصب القياديه 
3_ قضية لأحقية العلميين فى تولى المناصب الإدارية 
وأضاف دكتور محمد راشد رئيس شعبة العلوم الطبية 

جدير بالذكر، كما سبق وأعلنّا أن نقابة المهن العلمية متمثلة فى شعبة العلوم الطبية رفعت الى الان تسعة دعاوى قضائية لإثبات احقية العلميين فى العديد من حقوقهم المستقرة قانونا والتى يتم التعسف فى تطبيقها ويتم حرمان العلميين منها بالمخالفة للقوانين وللدستور ونحن فى انتظار تحديد موعد لجلساتها ف بالإضافة الى القضايا السابقة تم رفع ستة قضايا اخرى وهم:

4- أحقية العلميين فى بدل العدوى 
5- أحقية العلميين فى بدل المناطق النائية 
6- أحقية العلميين فى التدريب ودعم التفرغ للدراسات العليا 
7- أحقية العلميين فى ترخيص معامل التحاليل الطبية داخل المراكز الطبية .
8- قضية لالزام وزارة الصحة بإنشاء ادارة للعلميين داخل ديوان وزارة الصحة 

أما القضية التاسعة فهى أهمها على الإطلاق وسنعلن عنها لاحقا بعد تحديد اولى جلساتها نظرا لحساسيتها .. 

كما انه قد تم فى الفترة الاخيرة اعداد ملف متكامل ومقاضاة كل من سولت له نفسه من الفئات الاخرى التعدى على العلميين الطبيين سواء بمنشورات او تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعى او بتصريحات مسيئة للعلميين او مضللة للرأى العام بأى وسيلة من الوسائل وتم تقديم هذا الملف الى جميع الجهات المختصة وفى انتظار الفصل فيما هو منسوب اليهم ليكونو عبره لكل من تسول له نفسه مرة اخرى محاولة التطاول على العلميين او المساس بهم وليكون درسا عمليا للجميع ان للعلميين نقابة تحميهم وان حقوق وكرامة العلميين خط احمر.

كما تقدمنا لقسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة منذ ابريل الماضى بالعديد من الطلبات لاستصدار مجموعة من الفتاوى التى تخص حقوق العلميين وتخصصاتهم وسيتم الاعلان عنها كلا فى حينه ..

ونحن إذ نشكر كلا من المستشار القانونى للنقابة، وهانى عبد الغنى ورئيس قسم الشئون القانونية للنقابة ، وطه عبد الغنى على مجهوداتهم المبذولة فى هذه الخطوات القانونية والدعاوى القضائية الهامة .

كما نتوجه بالشكر للدكتور عبد الستار المليجى نقيب العلميين وهيئة المكتب الموقرة على تعاونهم مع شعبة العلوم الطبية فى اتخاذ تلك الخطوات القانونية ورفع تلك الدعاوى القضائية لاستعادة حقوق العلميين التى تم التفريط فيها على مر العصور. 

كما نتقدم بالشكر لكل علمى غيور على حقوق العلميين ومهنهم وكل من ساهم فى إتمام هذه الخطوات ولو بفكرة، فبالأفكار والمجهودات المخلصة والدعم والتعاون والتكاتف تُنجز الاعمال وتنتزع الحقوق وتتحول الاحلام الى واقع ملموس.

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