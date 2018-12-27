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رياضة

عبد المجيد صقر يدعم نادي منتخب السويس بـ 200 ألف جنيه

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:36 م
صدى البلد
عبدالله هشام
يستعد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس لتقديم دعم مادي كبير لنادي منتخب السويس يصل الى 200 الف جنيه لمساعدة الفريق في الخروج من كبوته واستئناف المسيرة في دوري الدرجة الثانية.

ويخوض فريق منتخب السويس لقاء مهمًا اليوم الخميس، أمام فريق الترسانة في تمام الساعة السادسة مساءً على استاد حسن الشاذلي، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري القسم الثاني.

ويحتل فريق منتخب السويس المركز الحادي عشر في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 12 نقطة.

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