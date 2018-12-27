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محافظات

اختيار 21 مشروعاً ضمن برنامج وزارة الشباب بجنوب سيناء

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:44 م
تدريبات مفتاح مشروعك
تدريبات مفتاح مشروعك بجنوب سيناء علي خطه عمل المشروعات
ايمن محمد
استمرت فعاليات برنامج "مفتاح مشروعك" بمركز شباب الساحل بمدينة طور سيناء والمقام خلال الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر الجاري تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء. 

وقال محمد فتحي توفيق، مدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء ان برنامج مفتاح مشروعك تم الإعلان عنه خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، للتدريب على بعض المشروعات الصغيرة وتقدم خلالها 29 مشروعًا من الشباب بجنوب سيناء وتم عقد تدريب للشباب الذين تقدموا بالمشروعات خلال الفتره من 11 وحتي 13 ديسمبر تم قبول واختيار 21 مشروعًا للمرحلة الجاري العمل بها حاليا والتي سيتم اختيار أفضل 3 مشروعات من خلال لجنة تحكيم من وزارة الشباب والرياضة وجهاز المشروعات. 

تقام الفاعليات بجنوب سيناء تحت إشراف ومتابعة مدير عام المديرية وأحمد عبد العزيز وكيل المديرية وفؤاد عبدالحميد منسق التدريب بالمديرية.
اختيار 21 مشروعاً ضمن برنامج وزارة الشباب بجنوب سيناء
اختيار 21 مشروعاً ضمن برنامج وزارة الشباب بجنوب سيناء
اختيار 21 مشروعاً ضمن برنامج وزارة الشباب بجنوب سيناء
اختيار 21 مشروعاً ضمن برنامج وزارة الشباب بجنوب سيناء
اختيار 21 مشروعاً ضمن برنامج وزارة الشباب بجنوب سيناء

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