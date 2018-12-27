اختيار 21 مشروعاً ضمن برنامج وزارة الشباب بجنوب سيناء

استمرت فعاليات برنامج "مفتاح مشروعك" بمركز شباب الساحل بمدينة طور سيناء والمقام خلال الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر الجاري تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.





وقال محمد فتحي توفيق، مدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء ان برنامج مفتاح مشروعك تم الإعلان عنه خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، للتدريب على بعض المشروعات الصغيرة وتقدم خلالها 29 مشروعًا من الشباب بجنوب سيناء وتم عقد تدريب للشباب الذين تقدموا بالمشروعات خلال الفتره من 11 وحتي 13 ديسمبر تم قبول واختيار 21 مشروعًا للمرحلة الجاري العمل بها حاليا والتي سيتم اختيار أفضل 3 مشروعات من خلال لجنة تحكيم من وزارة الشباب والرياضة وجهاز المشروعات.



