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برلمان

برلماني يطالب باستحداث وزارة جديدة للثروة المعدنية

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 08:52 ص
صدى البلد
أمينة الدسوقى
طالب النائب أيمن عبدالله عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، بضرورة فصل الثروة المعدنية عن وزارة البترول، واعتبارها هيئة مستقلة تتبع لرئاسة الوزراء أو أن يتم فصلها وتكون وزارة مستقلة، لافتا إلى أن هناك كم هائل ومتنوع من الثروة المعدنية لم يتم استغلاله حتى هذه الفترة.

وأكد عبد الله فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن هناك توجها من الدولة بضرورة تحصيل مستحقاتها كافة بما يصب فى مصلحة المواطن المصري، لافتا إلى أن الثروة المعدنية، بمثابة عملاق نائم لابد من اعتبارها هيئة اقتصادية مستقلة.

وأشار النائب إلى أن الحكومة لم تحيل مشروع قانون الثروة المعدنية إلى البرلمان حتى هذه الفترة.

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