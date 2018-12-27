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فن

أحمد زكريا يطرح فرض سيطرته.. وينتظر الوتر على صدى البلد

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:54 م
صدى البلد
سمر سعد
يستعد الفنان أحمد زكريا لطرح أجدد أغانيه "فرض سيطرته" في الاسواق عبر إذاعات fm ومن خلال تطبيق أنغامي فقط وهي من كلمات محب غبور ومحمد مصطفى مالك وألحان إيهاب طلبه وتوزيع محمد شفيق والهندسة الصوتية mix &master ماهر صلاح ومن إنتاج انغامي اوريجنالز.

ويتوافق إصدار الأغنية مع عرض أول تجارب التمثيل للفنان أحمد زكريا في مسلسل الوتر والذى سيذاع على صدى البلد، وهو دراما اجتماعية تدور أحداثه في إطار الواقع والمشاكل التي يعاني منها المجتمع، وهو حلقات درامية منفردة متصلة ويضم نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم طلعت زكريا، محمد لطفي، محمد نجاتي، ريم البارودي، صبري عبد المنعم، دينا فؤاد، ومن المنتظر عرضه قريبًا على قناة "صدى البلد" حصريًا. المسلسل سيناريو وحوار حسين محرم، إخراج دكتور أشرف عبد الهادي.

من ناحية اخرى يستعد زكريا لاحياء العديد من حفلات رأس السنة للعام الجديد ٢٠١٩.
أحمد زكريا يطرح فرض سيطرته.. وينتظر الوتر على صدى البلد

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