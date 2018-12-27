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اقتصاد

التنظيم والإدارة: انتهاء تحديث ملفات العاملين بـ 28 وزارة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:41 م
صدى البلد
أ ش أ
انتهى الجهاز المركزي التنظيم والإدارة اليوم الخميس من تحديث الملف الوظيفي للعاملين بوزارة الزراعة، وبذلك يرتفع عدد الوزارات التي انتهى الجهاز من تحديث بيانات العاملين بها إلى 28 وزارة.

وذكر الجهاز -في بيان اليوم- أن البيانات التي يتم تحديثها تتضمن تاريخ التعيين، والمؤهل، ومدى الإجادة لأي لغة غير العربية، إلى جانب مدى إجادة الموظف للتعامل مع الحاسب الآلي، مؤكدا عدم عقده أي اختبارات للعاملين بدواوين الوزارات.

وأضاف أن عملية التحديث تهدف للوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، كما تهدف أيضا إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإداري، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الإلكتروني والتأمينات الاجتماعية.

يذكر أن الوزارات التي تم الانتهاء من تحديث ملفات العاملين في دواوينها هي، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التجارة والصناعة، والقوى العاملة، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والبيئة، قطاع الأعمال العام، الكهرباء والطاقة المتجددة، والأوقاف، التموين والتجارة الداخلية، النقل والمواصلات، شئون مجلس النواب، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدولة للإنتاج الحربي، المجلس الأعلى للثقافة، السياحة، الاستثمار والتعاون الدولي، "المجلس القومي للرياضة، المجلس القومي للشباب"، الموارد المائية والري، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العدل، التضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، الصحة والسكان، والخارجية، والتربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والطيران المدني والزراعة.

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