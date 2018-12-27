معرض السوق الفني للمبدعين بـ فنون المنيا

افتتحت كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، معرض السوق الفني للمبدعين الذي تنظمه الكلية برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، وإشراف الحك نور محمد إبراهيم هاشم عميد الكلية، والدكتور رأفت منصور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالتعاون مع البنك التجارى الدولى "CIB"؛ لدعم وتشجيع الموهوبين بكلية الفنون الجميلة.



حضر افتتاح المعرض الدكتور حسين الشابوري، والدكتور مدحت نصر ممثلي البنك التجاري الدولي، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.



من جانبه أكد الدكتور مصطفى عبد النبي، أن الجامعة تهتم بالفن والفنون وإبراز الإبداع لدى منتسبيها، وذلك لقناعتها بدور الفن في المجتمعات لما له من تأثير إيجابي ينعكس في تهذيب سلوكياتهم وتحسين أدوارهم المجتمعية، مشيرًا إلى أن المعرض ضم اعمالًا متنوعة لطلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس حتى سن 35 عامًا، حيث سيتم تقييم هذه الاعمال من قبل لجان مختصة.



وأشار الدكتور رأفت منصور أن المعرض شمل أعمال فنية نحتية وخزفية وطباعة وتشكيل بالمعادن إلى جانب لوحات التصوير الزيتي.