ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

معرض السوق الفني للمبدعين بـ فنون المنيا

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:56 م
صدى البلد
ايمن رياض
افتتحت كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، معرض السوق الفني للمبدعين الذي تنظمه الكلية برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، وإشراف الحك نور محمد إبراهيم هاشم عميد الكلية، والدكتور رأفت منصور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالتعاون مع البنك التجارى الدولى "CIB"؛ لدعم وتشجيع الموهوبين بكلية الفنون الجميلة.

حضر افتتاح المعرض الدكتور حسين الشابوري، والدكتور مدحت نصر ممثلي البنك التجاري الدولي، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى عبد النبي، أن الجامعة تهتم بالفن والفنون وإبراز الإبداع لدى منتسبيها، وذلك لقناعتها بدور الفن في المجتمعات لما له من تأثير إيجابي ينعكس في تهذيب سلوكياتهم وتحسين أدوارهم المجتمعية، مشيرًا إلى أن المعرض ضم اعمالًا متنوعة لطلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس حتى سن 35 عامًا، حيث سيتم تقييم هذه الاعمال من قبل لجان مختصة.

وأشار الدكتور رأفت منصور أن المعرض شمل أعمال فنية نحتية وخزفية وطباعة وتشكيل بالمعادن إلى جانب لوحات التصوير الزيتي.
معرض السوق الفني للمبدعين بـ فنون المنيا
معرض السوق الفني للمبدعين بـ فنون المنيا
معرض السوق الفني للمبدعين بـ فنون المنيا

ترشيحاتنا

الرئيس السيسى يصدر 3 قرارات جمهورية

رسميا .. براءة محمد صلاح من خداع حكم الدورى الإنجليزى

حكم نهائي ببراءة الخطيب من تهم تلقي تبرعات للأهلي

تنفيذ أول حكم إعدام فى اليابان منذ 23 عاما

تعرف على مميزات عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع .. بعد مطالبة الرئيس بتعميمها

ابنة رئيس إيران الأسبق: النظام سيسقط قريبا

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بعزل الحكومة

بالأسماء.. التشكيلة الكاملة للحكومة السعودية الجديدة

أول تعليق لـ محمود وحيد خلال الظهور داخل الأهلي

الملك سلمان يعفي نجله سلطان من منصب رئيس هيئة السياحة

الأهلى على رأس التصنيف الأول قبل قرعة دورى أبطال أفريقيا

أسرع ريجيمات لحرق ونسف الدهون بسرعة لا تتوقعينها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المسابقات تعلن جدول الجولة الـ 19 و20 فى الدورى وتتجاهل قمة الأهلي والزمالك

من احتجاجات غزة إلى القنصلية السعودية بإسطنبول.. أبرز صور 2018

شاهد.. وفاء الكيلاني مع أطفالها لأول مرة

شاهد.. ابنة كيم كاردشيان نسخة من والدتها في الكريسماس بإطلالة مثيرة

مايلي سايرس تتزوج من ليام هيمسورث سرًا بعد 10 سنوات.. صور

فيديو

سياسي سعودي: لابد من تجديد الدماء بقطاعات ووزارات المملكة.. فيديو
ممدوح الشناوي: أنا مدين للشعب المصري بسبب مذيع العرب.. فيديو
شاهد .. المياه الجوفية تغتال التاريخ فى الدرب الأحمر
شاهدي.. طريقة صنع تشيز كيك دايت
شاهد.. جولة الرئيس السيسي على محور روض الفرج والمتحف الكبير وتطوير هضبة الأهرام

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟