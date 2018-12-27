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سياسي سعودي: لابد من تجديد الدماء بقطاعات ووزارات المملكة.. فيديو

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:41 م
الملك سلمان بن عبد
الملك سلمان بن عبد العزيز
ندى فتح الله
قال خالد باطرفي، الباحث السياسي السعودي، إن المملكة العربية السعودية تواجه متغيرات حقيقية، وبالتالي من الطبيعي أن يكون هناك تجديد للدماء كل فترة يمس كافة القطاعات والوزارات.

وتابع "باطرفي" خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية "sky news"، اليوم الخميس، أن المملكة تعودت في عهد الملك سلمان، أن يكون التغيير شاملاً ومتكاملاً، وهناك مواءمة وتنسيق بين التغيرات حتى تصبح جميعها مُكملة لبعضها البعض.

وأشار "باطرفي" إلى أن القيادات الجديدة التي تم تعيينها في عدد من مناصب الدولة معروفة بتاريخها العريق وإنجازاتها في المجالات التي تم تعيينهم كوزراء لها، وبالتالي من الطبيعي وجودهم بمناصبهم.

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