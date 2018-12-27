سياسي سعودي: لابد من تجديد الدماء بقطاعات ووزارات المملكة.. فيديو

قال خالد باطرفي، الباحث السياسي السعودي، إن المملكة العربية السعودية تواجه متغيرات حقيقية، وبالتالي من الطبيعي أن يكون هناك تجديد للدماء كل فترة يمس كافة القطاعات والوزارات.





وتابع "باطرفي" خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية "sky news"، اليوم الخميس، أن المملكة تعودت في عهد الملك سلمان، أن يكون التغيير شاملاً ومتكاملاً، وهناك مواءمة وتنسيق بين التغيرات حتى تصبح جميعها مُكملة لبعضها البعض.



