وائل كافورى يتعاقد مع روتانا لإنتاج ألبومه الجديد

تعاقد المطرب وائل كفوري مع شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، لإنتاج ألبومه الغنائي الجديد، المقرر طرحه في 2019.



من جهة أخرى، يستعد وائل كفوري لإحياء حفل رأس السنة بدبي، بمصاحبة محمد خيري، وميرنا طحان، وذلك بأحد الفنادق الكبرى هناك، ومن المقرر أن يقدم كفوري باقة متنوعة من أغانيه.



يذكر أن وائل كفوري يستعد لطرح أغنية جديدة على طريقة السينجل بداية السنة الجديدة، تعاون فيها مع الملحن ملحم أبوشديد، كما يعمل كفوري على ألبومه الغنائي مع الشاعر منير بوعساف.

