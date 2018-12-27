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أخبار العالم

سانا: عودة دفعة جديدة من المهجرين السوريين إلى قراهم المحررة من الإرهاب

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:47 م
صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
أ ش أ
عاد عشرات السوريين من أهالي قرى وبلدات أرياف حلب وإدلب وحماة والتي طهرها الجيش السوري من الإرهاب عبر ممر أبو الضهور إلى منازلهم قادمين من مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية في إدلب.

وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا - اليوم الخميس - أن ممر أبو الضهور بأقصى ريف إدلب الجنوبي الشرقي يشهد يوميا عودة العشرات من المدنيين الذين هجرتهم التنظيمات الإرهابية فيما وفرت الجهات المعنية للعائدين نقطة طبية لتقديم خدمات صحية إسعافية ومساعدات إغاثية وغذائية ريثما تتم إعادتهم بشكل فوري إلى مناطقهم.‏

وكان الآلاف من أبناء أرياف حلب وإدلب وحماة المطهرة من الإرهاب عادوا خلال الفترة الماضية إلى قراهم وبلداتهم وذلك في إطار الجهود الحكومية لإعادة المهجرين بفعل الإرهاب إلى مناطقهم.

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