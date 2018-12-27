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أخبار البلد

أحمد خيري: برنامجى على 9090 يناقش مشاكل الناس ويحلها مباشرة

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 03:49 م
صدى البلد
أمل مجدى
قال الإعلامى أحمد خيرى المتحدث السابق لوزارة التربية والتعليم: "سأقدم برنامج "حال الدنيا" على راديو 9090 قريبًا".

وأضاف فى تصريحات خاصة لصدى البلد: "نعمل على هذا البرنامج منذ ثلاث سنوات لحل مشاكل الناس، ونستقبل التليفونات على صفحة البرنامج على فيسبوك، وبالطبع كنا متواصلين مع عدد كبير جدًا من المسئولين، ونستضيف الوزراء والمحافظين ورؤساء الأحياء الذين يساعدوننا بحلول سريعة لأى مشكلة".

وتابع: "كنا نتحدث فى موضوعات مختلفة ونغطى زيارات سيادة الرئيس الخارجية سافرنا معه 32 دولة، وتوقفنا لفترة بسبب كونى متحدث وزارة التربية والتعليم السابق، وسنعود فى بداية السنة يوم 2 يناير لعرض أولى حلقات البرنامج".

وأشار إلى أنه سيتجه للشارع ومقابلة الناس ومعرفة مشاكلهم وعرضها على الصفحة الخاصة بالبرنامج على فيسبوك، وسيتم التواصل الفورى مع المسئولين وحل المشكلة على الهواء بسرعة.

ونوه أن البرنامج سيعرض يومى الأربعاء والخميس من كل أسبوع فى الثالثة عصرًا على راديو 9090 .

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