مصر تؤكد دعمها لأمن واستقرار السودان

أكدت مصر دعمها الكامل لأمن واستقرار السودان باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري لما يربط البلدين من وشائج على كل المستويات.



وقال بيان مشترك للاجتماع الرباعي لوزيري الخارجية ومديري جهاز المخابرات في مصر والسودان - صدر مساء اليوم- إن الطرفين ناقشا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتطابقت وجهات نظرهما بشأن كثير منها.



واتفق الجانبان على استمرار تبادل التنسيق والتأييد بينهما في كل المحافل الدولية والإقليمية، كما اتفقا على عقد الدورة الثالثة للاجتماع الرباعي بين وزيري الخارجية ورئيسي جهاز المخابرات في البلدين في القاهرة.



وتابع البيان إن الجانبين اتفقا على إنشاء المنطقة الصناعية المصرية في شمال الخرطوم في منطقة الجيلي، ومتابعة التقدم في مشروعات الربط الكهربي وربط السكك الحديدية.