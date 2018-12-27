وزير الشئون الخارجية الياباني يزور مقام الشهيد بالجزائر العاصمة

زار وزير الشؤون الخارجية الياباني تارو كونو، اليوم الخميس، مقام الشهيد بالجزائر العاصمة، حيث ترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة.



وقام تارو كونو، يرافقه وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري للشهداء، كما وقف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية.



يذكر أن وزير الشؤون الخارجية الياباني يجري حاليا زيارة رسمية إلى الجزائر تستمر ثلاثة أيام، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر واليابان.

