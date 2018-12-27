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باحث سعودي: تركي شبانة قادر على تعزيز صورة السعودية أمام العالم.. فيديو

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 04:11 م
وزير الإعلام تركي
وزير الإعلام تركي شبانه
ندى فتح الله
قال عبد الله العساف، أستاذ الإعلام السياسي بالمملكة العربية السعودية، إن جميع المعينين الجدد في مناصبهم بالوزارات السعودية لديهم الخبرة الكبيرة والكافية في مجالاتهم.

وأضاف "العساف" خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية "سكاى نيوز"، اليوم الخميس، قائلا: "ننتظر من الوزراء الجدد توظيف كافة خبراتهم السابقة لخدمة المملكة، وفتح المجال أمام كافة الآراء للاستفادة منها، وبالتالي تحقيق الاستفادة القصوى للدولة".

من جانبه قال الدكتور سالم اليامي، الباحث في العلاقات الدولية، إن وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية؛ وزارة مفصلية مهمة في شئون الدولة، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة السابقة كان هناك غياب لدور الإعلام في العديد من القضايا المهمة ولكن الآن مع التغيير الجديد وتعيين تركي شبانة وزيرًا لها، تم تجنيد رجل عمل في الإعلام في كافة المناصب ولديه الخبرة الكافية التي تمكنه من تعزيز صورة المملكة أمام العالم.

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