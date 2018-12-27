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توقعات برج الحوت والدلو فى العام الجديد 2019.. فيديو

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 05:11 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندى فتح الله
توقعت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لبرج الحوت خلال العام الجديد 2019 عاما يتميز بالتوازن ما بين العلاقات الشخصية والمهنية، إضافةً إلى إصرارهم على كسب تقدير وثقة رؤسائهم في العمل، مشيرة إلى تعرضهم إلى الكثير من الضغوط المهنية.

وتابعت "فؤاد" خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر فضائية "mbc مصر" اليوم الخميس، أن وجود كوكب نبتون في برج الحوت عام 2019 يجعلهم في حالة سلام نفسي دائمًا، وإصرار على المثالية.

وأشارت "فؤاد" إلى ان برج الدلو سوف تتحسن أوضاعه كثيرًا خلال العام الجديد، حيث أن كوكب المشتري كان في وضع معاكس لهم طوال 2018، مؤكدة أنهم سوف يستطيعون الحصول على دعم الغير لهم، إضافةً إلى قدرتهم على النجاح في مشاريعهم الخاصة، مشيرة إلى أن هناك حالات من الصداقة الخاصة بالبرج سوف تتحول إلى حب.

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توقعات برج الحوت والدلو فى العام الجديد 2019.. فيديو
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