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ديني

التصرف الصحيح لمن أخذ مال غيره بغير وجه حق

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 07:06 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز أكل مال مسلم بغير حق فقد قال تعالى: وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188}، وقال عزوجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ. {النساء: 29}.

وأضاف عبد السميع، فى إجابته على سؤال « ما حكم من أخذ مال غيره بغير وجه حق ؟»، أن من أخذ مال غيره دون وجه حق فعليه ان يستغفر الله ويتوب ويندم على هذا الذنب ويرجع هذه المال لأصحابها إن أمكنه ذلك.

وأشار الى أنه إذا لم يمكنه ذلك فعليه أن يجتهد بأن يضع لهم هذا المال دون أن يشعروا حتى يسلم عند الله سبحانه وتعالى وإن لم يستطيع وتوفى أصحاب هذا المال فيتصدق بهذا المال على أرواحهم طلباً بأن الله سبحانه وتعالى يغفر له وتقع فى ميزان حسناتهم فلا يفعل هذا إلا إذا تعذر الاول تعذر تام فالله عز وجل يغفر كل شئ إلا حقوق الناس.

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