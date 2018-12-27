ضباط سوهاج في مدرسة النور للمكفوفين للاحتفال بيوم ذوي الإعاقة.. فيديو

قامت مديرية أمن سوهاج بتلبية دعوة مدرسة النور للمكفوفين "نادى ليونز بسوهاج" لحضور الاحتفالية المقامة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة.



وزار وفد من الضباط والضابطات الطلبة المكفوفين ، وشاركوا فى الاحتفال بتلك المناسبة ، وقاموا بتوزيع الهدايا العينية عليهم، وقد كان لهذا أثر طيب فى نفوس الأطفال ووجهوا الشكر للوزارة على جهودها.



ومن ناحية أخرى استقبلت أكاديمية الشرطة مجموعة من الأطفال الخاضعين لبرنامج حماية الأطفال بلا مأوى - التابع لوزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع قطاع الأمن الاجتماعى بوزارة الداخلية .



كما حرصت قيادات الأكاديمية على استقبال الأطفال والترحيب بهم، وقامت مجموعة من طلبة كلية الشرطة بمرافقة هؤلاء الأطفال فى جميع فقرات برنامج الزيارة، التى أعدتها الأكاديمية لهذه الزيارة، والذى شملت فقراته مشاهدة فيلم عن الأكاديمية، وتنظيم جولة لبعض المنشآت والميادين التدريبية المختلفة شاهدوا خلالها عروضًا مميزة فى تدريبات الطلبة، وعروض الفروسية، فضلًا عن العروض الترفيهية والتدريبية لكلاب الأمن والحراسة .



وعبر الأطفال عن سعادتهم بتلك الزيارة، كما أعرب القائمون على برنامج حماية أطفال بلا مأوى عن تقديرهم البالغ لوزارة الداخلية، ودورها الحيوى فى هذه المنظومة من خلال جهود قطاعاتها المعنية بالإضافة الى تنظيم مثل هذه الزيارات الهادفة إلى تقبل تلك الفئة ودمجها فى المجتمع.



جاء ذلك فى إطار اضطلاع كافة قطاعات الوزارة بتفعيل المبادرات الخدمية والإنسانية، انطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور ، فضلًا عن ترسيخ أهداف ومهام القطاعات الشرطية الخدمية فى عقيدة النشء باعتباره مستقبل الوطن، والأطفال بلا مأوى، وذوى الاحتياجات الخاصة.