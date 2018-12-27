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مرأة

نوستالجيا.. التجميل في زمن الجمال.. كيف كان شكل العروس قبل ظهور الكونتور والهايلايتر

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 05:01 م
عرائس الزمن الجميل
عرائس الزمن الجميل
رشا عوني
طبقات عديدة من الكريمات والباودر وغيرها من اختراعات التجميل الحديثة، مع خطوط متوازية حول الجفون من الكحل والأيلاينر الأسود والملون، تعلوها طبقة كثيفة ملونة من ظل العيون أو ما يطلق عليه " الأيشادو"، ورموش صناعية ضخمة لافتة للإنتباه تعلو العين وتعيق الرؤية الواضحة، مع عدسات لاصقة ملونة "لينسز" وإعادة نحت للحاجبين مرة أخرى من خلال أقلام مخصصة لذلك، لتبدو الفتاة في ليلة عرسها كعروس المولد وليست ليلة العمر.

هكذا تحول فجأة شكل إطلالة العروس في ليلة زفافها، فما بين ليلة وضحاها منذ عامين، اختلفت طبيعة ماكياج الفتيات وظهرت صيحات الموضة الجديدة لتنتج أفكار لم تكن بالحسبان، بإمكانها أن تغير ملامح الفتاة بشكل كامل، بلمسات " الميكب أرتيست".

بعد التحول المفاجئ والمثير للنقد والهجوم المستمر لشكل العروس في زفافها بصيحات الميكب الجديدة، أصبح الرجال يهابون تلك الليلة، يشترط بعضهم على العروس عدم اتباع تلك الصيحات، إلا أن الفتيات يرفضن ويعتبرونها ليلة العمر التي تحتاج لتغيير كامل.

على النقيض تمامًا كان شكل العروس خلال القرن الماضي، لم يعرف المجتمع تلك الصيحات الغريبة، كان التجميل بالنسبة لهن مقتصرًا على أحمر الشفاه " الروج"، والحكل، ومنذ قديم الأزل ابتكرت النساء أدوات تجميلية طبيعية منزلية لوجوههن، لتضفي مزيد من الجمال على طبيعتها فقط.

وبالعودة إلى ألاف السنوات، كانت نواة التمر مصدرًا لتصنيع الكحل الطبيعي، من خلال تحميصه قليلًا ثم طحنه في محكلة خشبية أو معدنية، أما أحمر الشفاه فكان يصنع من البنجر والعسل معًا أو استخدام الفواكه الطبيعية الملونة كالتوت و الكرز.

تعمر السنوات وتبدأ المجتمعات الغربية في ابتكار أدوت تجميل صناعية، كالبودرة، أحمر الخدود، أحمر الشفاه، الماسكرا للرموش، وانتقلت تلك الثقافات إلى المجتمع الشرقي، فكانت تلك أدوات تزيين العروس في ليلة زفافها، من خلال الكحل المرسوم على العينين، وقليل من البودرة مع أحمر الخدود والشفاه، كإطلالة طبيعية بسيطة للعروس.

وفي بدايات القرن الماضي كان استخدام أحمر الشفاه مقتصرًا على الأجانب والمشاهير والممثلين فقط، إلا أن نساء المجتمع أعجبن بالفكرة واستخدمن "الروج" على طريقتهن الخاصة، خاصة في فترة العشرينيات التي حملت معها ثقافة التجميل الغربية.

ومع مرور السنوات وصولًا إلى الخمسينيات، وثقت الأفلام القديمة والأبيض والأسود إطلالة العروس والاستايل الذي كانوا يتبعونه في هذه الفترة، من خلال استخدام الكحل والروج وبعض اللمسات البسيطة، فقد شاهدنا السندريلا سعاد حسني، وزبيدة ثروت، وفاتن حمامة، وغيرهم من نجمات الزمن الجميلة خلال مشاهد مميزة في أفلامهن يتم تزيينهن في ليلة العمر بأدوات تجميلية بسيطة اندثرت في عصرنا هذا، فتمتعن بإطلالات طبيعية زادتهن جمالًا وجعلتهن محفورات في أذهان محبيهن حتى الآن باعتبارهن أصل الجمال.

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