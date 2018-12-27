خبيرة: المسجد والكنيسة والرائدات الريفيات الأهم فى التوعية بتنظيم النسل

علقت أميرة عبد الحكيم ، مدير المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان ، على دعوة الرئيس للمصريين بتنظيم النسل خلال افتتاحه مشروع "بشاير الخير 2" قائلة ان مصر تعانى من أزمة الزيادة السكانية ولم تفلح برامج التوعية فى الوصول للمستهدفين خاصة فى الصعيد والريف.



وأضافت فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الظروف الاقتصادية أجبرت الكثير من الأسر فى المدن على تنظيم السكان ، لكن فى الريف والصعيد يصعب إقناعهم بذلك ، لذلك هنا يظهر الدور الكبير للرائدات الريفيات حيث يقومون بالتواصل المباشر مع السيدات فى الريف و يستطعن إقناعهن بتنظيم النسل.



وأكدت على أهمية الدين وأن يقوم الشيوخ والقساوسة بالتوعية فى المسجد والكنيسة بأهمية تنظيم الأسرة ،وخطورة ذلك على الأم صحيًا وعلى الأطفال إجتماعيًا وإقتصاديًا .



وأشادت بوزير الصحة السابق ماهر مهران الذي عمم تشغيل فيديوهات توعية فى مراكز تنظيم الأسرة بخطورة كثرة الإنجاب ، وطالبت بعودة الإعلانات التليفزيونية المكثفة لتصل لكل الأسر وكل البيوت المصرية .



