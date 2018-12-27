مصر بين حرب أكتوبر واغتيال السادات فى رواية بلا وطن لـ نهى الزيني

تصدر دار الكرمة الأسبوع القادم أحدث رواية للمستشارة د. نهى الزيني بعنوان «بلا وطن» عن سنوات الحب والرومانسية والقهر والاغتراب بقلم راقٍ نافذ البصيرة.



عن مرحلة من أهم مراحل التاريخ المصري المعاصر - ما بين حرب أكتوبر واغتيال الرئيس السادات - ومن خلال العلاقة الرقيقة التي ربطت عزة بإسماعيل ومصطفى، تُقدِّم لنا نهى الزيني بانوراما شائقة للتطورات السياسية والاقتصادية والثقافية في مصر خلال سبعينيات القرن العشرين، حيث تنامي تيار العنف الإسلامي وصراع الهويات واشتعال الفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط والتحولات الأيديولوجية العميقة التي غيَّرت حياة المصريين للأبد.



ومن خلال توثيق أحداث المرحلة، ودمج شخصياتها الحقيقية داخل النسيج الروائي مثل: صالح سرية، كارم الأناضولي، الشيخ إبراهيم عزت، وآخرين، يشعر القارئ أنه يعايش أحداث تلك الفترة ويكشف أسرارها، فيتفاعل معها، ويتعمَّق وعيه تجاهها وتجاه ما تثيره حتى اليوم من تساؤلات.



المستشارة د. نهى الزيني قاضية مصرية، درست القانون في جامعتي القاهرة وباريس، وحصلت على درجة الدكتوراه في القانون المقارن من جامعة القاهرة، كما حصلت على دبلوم في الأدب من جامعة باريس-سوربون. نُشر لها العديد من الدراسات والبحوث القانونية، وكُرِّمت من أبرز الهيئات والمنظمات العربية والدولية.



تكتب المقال الصحفي في الصحف المصرية والعربية، وفي المجال الأدبي نشرت عددًا من القصص القصيرة والدراسات النقدية في الشعر والرواية، وصدرت لها ثلاثة أعمال: المجموعة القصصية «اغتسال»، و«العائذ بالبيت»، والدراسة التاريخية «أيام الأمازيغ».