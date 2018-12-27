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تعليم

سياحة وفنادق حلوان تنظم دورات تدريبية لتأهيل الطلاب لسوق العمل.. صور

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 05:00 م
صدى البلد
كريم ناصر
نظمت كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان دورات تدريبية ، وذلك تحت رعاية د. ماجد نجم رئيس جامعة حلوان تحت عنوان " الكفاءات الأساسية للموظف الفعال" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة القيادات المصرية للتنمية (LED) .

كما نظمت الكلية ، دورة تدريبية اخري بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية بعنوان: "كيفية كتابة السيرة الذاتية ومهارات المقابلة الشخصية " ، وتضمنت الدورات التدريبية مناقشة شرحا تفصيليا عن كيفية خطوات كتابة السيرة الذاتية و الخطوات التى يجب على الطالب او الخريج اتباعها عند اجتياز المقابلات الشخصية وكيفية العمل بروح الفريق وكيفة ادارة الوقت بالإضافة الى التطبيق العملي للطلاب.

وأكد د. ماجد نجم ، علي اهتمام الجامعة بالدورات التدريبة لتطوير وتنمية المهارات والقدرات ، والعمل على تطوير الذات لدى الطلاب والطالبات فى الجامعة من أجل إعدادهم وبناء الشخصيه لمواجهه سوق العمل، من اجل تكوين لبنة تثري المجتمع ومكتسب نفتخر به.

وأضاف ان مثل هذه الدورات تعمل علي تشجيع الشباب على النجاح والتفاعل مع المجتمع من اجل الوصول الى الاهداف المرجوة و بث الثقة والامل في الطلاب .
سياحة وفنادق حلوان تنظم دورات تدريبية لتأهيل الطلاب لسوق العمل.. صور
سياحة وفنادق حلوان تنظم دورات تدريبية لتأهيل الطلاب لسوق العمل.. صور
سياحة وفنادق حلوان تنظم دورات تدريبية لتأهيل الطلاب لسوق العمل.. صور
سياحة وفنادق حلوان تنظم دورات تدريبية لتأهيل الطلاب لسوق العمل.. صور
سياحة وفنادق حلوان تنظم دورات تدريبية لتأهيل الطلاب لسوق العمل.. صور

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