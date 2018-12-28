حكم الشرع فى اتباع المرأة للجنائز

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العلماء والفقهاء اختلفوا حول هل يجوز للنساء اتباع الجنائز ولا يجوز، لافتا إلى أن الصواب أنه يجوز، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخصه بعد المنع.



وأضاف عبد السميع، فى إجابته على سؤال « ما حكم إتباع المراة للجنازة وما هو الأفضل تصلى الجنازة عليه ام تذهب فى دفنه ؟»، أن اتباع النساء للجنائز يجوز ولكن يشترط على أولئك النساء عن اتباع الجنائز، أن لا يغضبن الله تبارك وتعالى عن طريق عدم الصراخ وتجنب اللطيم أو التلفظ بكلمات يعترض مضمونها على قضاء المولى عز وجل، مُشيراً الى أن أم عطية قالت نهانا رسول الله عن إتباع الجنازة ولم يعزم علينا وهذا معناه أن النهى لم يكن اكيد.



وتابع : أن البكاء عندما يتوفى الإنسان لا حرج منه فرسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حين توفى إبنه إبراهيم فالبكاء على الميت ليس حرام أنما الحرام هو الإعتراض بالكلام.