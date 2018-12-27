ننشر أقوال شهود النفى فى قضية مقتل الأنبا أبيفانيوس رئيس دير أبو مقار

استمعت اليوم الخميس هيئة محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثانية"، المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس ومحمد المر، وسكرتارية حسني عبد الحليم، شهود النفى فى قضية محاكمة وائل سعد تواضروس "الراهب المشلوح أشعياء المقارى"، والراهب فلتاؤوس المقاري، والمتهمين بقتل رئيس دير الأنبا مقار وذلك استجابةً لهيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، وهم الراهب "رام جرجس" الراهب يوساب المقاري، والراهب "اغاسون المقاري" حول ملابسات الواقعة.



وقال الراهب رام جرجس: "كانت هناك خلافات بين الأنبا ابيفانوس رئيس دير أبو مقار بوادي النطرون "المجني عليه" ولكن ليس لدي تفاصيل عنها، مضيفا أنه شاهد الإثابة في رأي المجني عليه داخل العيادة الطبية بالدير، حيث كانت توجد بقعة دم تحت الترولي".



وأضاف الشاهد الثاني الراهب "يوساب المقاري" والذي كان متواجد يوم الحادث 29 يوليو 2018 في القلاية الخاصة بي والتي تبعد عن الدير بمسافة 2 كيلو، قائلا: "انا ذهبت للعيادة بعد ما تم نقل جثمان الأنبا ابيفانوس رئيس دير أبو مقار بوادي النطرون، حيث شاهدت إصابته بالرأس الناتجة عن الضرب بأداة كأداة حادة علي رأس المجني عليه، وأن الجرح لا يمكن أن ينتج عن الماسورة المضبوطة في القضية، مؤكدا أنه حتي يوم الحادث، لا يوجد خلافات بين المجني عليه والمتهم الأول الراهب المشلوح اشعياء المقاري".



كما أضاف الشاهد الثالث الراهب اغاثون المقاري: "أن العلاقة بين المتهم الثاني والمجني عليه كانت طيبة، وحتي أن وجدت خلافات فهي لا ترتقي لارتكاب جريمة القتل، موضحا أن الرهبان لا يمتلكون أموال داخل الدير.



وفي ذات السياق طرح "ميشيل حليم" محامي الراهب فلتاؤس المقاري، سؤالًا "هل كانت هناك محاولات لإقدام بعض الرهبان علي الانتحار السنوات الماضية؟" ورفض رئيس المحكمة السؤال.



وعلي جانب آخر، أدلي "أمير نصيف" محامي المتهم الأول "المنسحب" الراهب المشلوح اشعياء المقاري، بشهادته أمام هيئة المحكمة حول القضية، وأكد أن الأسباب وراء انسحابه من الدفاع عن المتهم الأول، هو عدم تمكنه من التواصل معه خلال التحقيقات معه.



وأضاف "نصيف" أن شقيق المتهم الأول، حرر توكيل له للدفاع عن الراهب المشلوح اشعياء المقاري، يوم 4 أغسطس 2018، بموجب التوكيل 4421 أ لسنة 2018، مؤكدا أنه حتي ذلك التاريخ لم تصدر أي قرارات من النيابة العامة تجاه أي راهب بالدير عقب التحقيقات التي أجريت مع 150 راهب.



وأكمل "نصيف" قائلا: وجدت حالة من التعتيم حول القضية وملابسات، فاضطررت لإعلان انسحابي من القضية، بالقيام ببث مباشر لفيديو علي صفحتي الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة عدم تمكني من التواصل مع المتهم "موكلي"، حيث أصدرت النيابة العامة باليوم التالي، قررا بحبس المتهم الأول الراهب المشلوح اشعياء المقاري، عدد 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



وكانت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثانية" ، المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس ومحمد المر، وسكرتارية حسني عبد الحليم، قد قررت اليوم الخميس تأجيل محاكمة المتهمين وائل سعد تواضروس "الراهب المشلوح أشعياء المقارى"، والراهب فلتاؤوس المقاري، بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير الأنبا أبومقار بوادي النطرون، لجلسة 27 يناير 2019 لورود تقرير الطب النفسي الخاص بالمتهم الثاني و مرافعة الدفاع عن المتهمين و النيابة العامة.

