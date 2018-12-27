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حوادث

ضبط عاطلين بحوزتهما حشيش وسلاح وذخيرة قبل ترويجها بالمرج

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 05:40 م
القبض - ارشيفية
القبض - ارشيفية
محمد صبرى
نجحت أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة، خلال 24 ساعة فى ضبط عاطلين بحوزتهما حشيش وسلاح وذخيرة قبل ترويجها بالمرج.

ونجح ضباط مباحث قسم شرطة المرج فى ضبط عاطل مستقلًا إحدى السيارات حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته ( بندقية آلية ، 11 طلقة من ذات العيار، كمية من الحشيش المخدر وزنت 200 جرام ، مبلغ مالى ) وإعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.

كما تمكن رجال مباحث قسم شرطة المرج من ضبط عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته ( كمية من الحشيش المخدر وزنت 600 جرام ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ) .

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.

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