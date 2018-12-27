غزل المحلة يقتنص 3 نقاط ثمينة من كفر الشيخ.. فيديو

حقق فريق كرة القدم الأول بنادي غزل المحلة فوزا مثيرا على منافسه كفر الشيخ، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الـ14 من مسابقة دوري القسم الثاني.



سجل لفريق غزل المحلة، كل من خالد الاخميمي "هدفين" و باتريك أدو، بينما سجل لكفر الشيخ محمود صلاح ، ريعو.



وبهذه النتيجة يصل فريق غزل المحلة للنقطة 23 محتلا المركز الثاني مؤقتا في جدول ترتيب مجموعة بحري، بينما توقف رصيد كفر الشيخ عند النقطة 15 في المركز الحادي عشر.

