لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تناقش أسعار الفائدة اليوم.. واقتصاديون يتوقعون التثبيت .. استقرار معدلات التضخم وارتفاع معدلات النمو يدعم عدم التغيير

توقعات الاقتصاديين عن نتائج في آخر اجتماع للسياسات النقدية بـ 2018
سمير رؤوف:
سمير رؤوف:
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة
الإدريسي:
الإدريسي:
اختبار معدلات التضخم مستقبلا
اتجهت توقعات خبراء الاقتصاد نحو تثبيت أسعار الفائدة اليوم الخميس، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المكزي المصري برئاسة طارق عامر.
توقع سمير رؤوف خبير أسواق المال تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، لتراجع معدلات التضخم عند مستويات 15.6% مع تراجع أسعار الخضروات والفواكه واستقرار الأسعار على مدار شهرين بعد الأزمة الأخيرة في ارتفاع الطماطم و البطاطس قبل شهرين.
وأضاف خبير أسواق المال، أن استقرار سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه عند 17.90 جنيه وتحرير سعر الدولار الجمركي لبعض السلع قد يؤثر في بيان معدلات التضخم القادمة و لكن حتى الان التأثير محدود.
وتابع، كما أن استقرار معدلات النمو الاقتصادي وتراجع أسعار النفط العالمية عن السعر في الموازنة العامة للدولة بحوالي 8 دولارات للبرميل.. يعزز من قرار تثبيت أسعار الفائدة مع التأثير الإيجابي على معدلات التضخم.
توقع الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، المقرر بحث أسعار الفائدة لآخرة مرة خلال عام 2018.
وتوقع الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ صدى البلد، اختبار معدلات التضخم خلال الفترات المقبلة للتأكد من استمرار الاتجاه الهابط لمؤشر التضخم ودراسة السوق بوضوح، أن تقل الفائدة إجماليا خلال عام 2019 بنسبة 2% إلى 3%.
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي اليوم الخميس، لتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.
وتستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والتي تتضمن آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
ويشير قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الى أن: "استقرار الأسعار هدف رئيسي للسياسة النقدية، ويتقدم على غيره من الأهداف، وبِناءً عليه يلتزم البنك المركزي، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وتوفير بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي".
اتجهت توقعات خبراء الاقتصاد نحو تثبيت أسعار الفائدة اليوم الخميس، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المكزي المصري برئاسة طارق عامر.
توقع سمير رؤوف خبير أسواق المال تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، لتراجع معدلات التضخم عند مستويات 15.6% مع تراجع أسعار الخضروات والفواكه واستقرار الأسعار على مدار شهرين بعد الأزمة الأخيرة في ارتفاع الطماطم و البطاطس قبل شهرين.
وأضاف خبير أسواق المال، أن استقرار سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه عند 17.90 جنيه وتحرير سعر الدولار الجمركي لبعض السلع قد يؤثر في بيان معدلات التضخم القادمة و لكن حتى الان التأثير محدود.
وتابع، كما أن استقرار معدلات النمو الاقتصادي وتراجع أسعار النفط العالمية عن السعر في الموازنة العامة للدولة بحوالي 8 دولارات للبرميل.. يعزز من قرار تثبيت أسعار الفائدة مع التأثير الإيجابي على معدلات التضخم.
توقع الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، المقرر بحث أسعار الفائدة لآخرة مرة خلال عام 2018.
وتوقع الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ صدى البلد، اختبار معدلات التضخم خلال الفترات المقبلة للتأكد من استمرار الاتجاه الهابط لمؤشر التضخم ودراسة السوق بوضوح، أن تقل الفائدة إجماليا خلال عام 2019 بنسبة 2% إلى 3%.
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي اليوم الخميس، لتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.
وتستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والتي تتضمن آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
ويشير قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الى أن: "استقرار الأسعار هدف رئيسي للسياسة النقدية، ويتقدم على غيره من الأهداف، وبِناءً عليه يلتزم البنك المركزي، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وتوفير بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي".