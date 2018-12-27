تعرف على أهم أمنيات المواطنين في العام الجديد

عرض برنامج "3 ستات"، المذاع علي فضائية "صدي البلد"، تقديم الإعلامية ياسمين فهمي، سالي حماد وليلي عز العرب، تقرير فيديو من الشارع المصري لاستطلاع آراء المواطنين حول أهم أمنياتهم في العام الجديد 2019، .



وأوضح أحد المواطنين، أن السلام هو الأمنية القومية لكل سكان العالم في عام 2019، حيث يعاني الكثير من الشعوب حول العالم من الحروب والصراعات.



وأشارت إحدي الفتيات، إلي أنه تطمح في أهداف شخصية داخل عملها مثل زيادة راتبها الشهري وحصولها علي ترقية وظيفية خلال العام الجديد.