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محافظات

لجنة الأمن الغذائي العربي تتفقد الحقول الإرشادية بالبحيرة..صور

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 05:01 م
وفدمن الأمن الغذائى
وفدمن الأمن الغذائى العربى يتفقد الحقول الإرشادية بالبحيرة
جمالات الدمنهورى
زارت اللجنة العلمية لمشروع تعزيز الأمن الغذائى العربى فى البحيرة الحقول الإرشادية  بمركزي حوش عيسى وأبو المطامير وذلك للمتابعة والاطمئنان على الحالة العامة لها ومدى تنفيذ حزمة التوصيات الفنية الخاصة بمحصول القمح حيث تتم الزراعة تسطير على مصاطب ومقارنتها بغيرها من الحقول الأخرى.

وأعلن الدكتور ناجح عبد المنعم أخصائي قمح المحافظة عن زراعة  100 حقل إرشادى بمحافظة البحيرة ضمن برنامج مشروع الأمن الغذائي العربي هذا الموسم لنشر طرق الزراعة الحديثة (تسطير على مصاطب) وكذلك ترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاجية وحدة المساحة عن طريق تطبيق التوصيات الإرشادية الصحيحة وزراعة الأصناف الجديدة عالية الإنتاجية.

وأوصت اللجنة العلمية مزارعى القمح خلال هذه الفترة من عمر النبات بعدم تأخير رية المحاياة عن من 25-30 يوما مع مراعاة نوع التربة والمحصول السابق وعدم الاعتماد على مياة الأمطار الغير كافية ، وإضافة السماد الأزوتى قبل الرى مباشرة ومكافحة الحشائش العريضة قبل رية المحاياة بيوم أو يومين وكذلك مكافحة الحشائش الرفيعة بعد الرى وخلال عمر 35-50 يوما للنبات.

وتكونت اللجنة العلمية صاحبة الزيارة من كل من : الدكتور سامى رضا مدير المشروع والدكتور مصطفى العزب نائب مدير المشروع والدكتور أحمد القط والدكتور صبحى عبد الدايم مشرف المحافظة  وقد رافقها فى المرور على حقول القمح الإرشادية كل من: الدكتوره سهير محمود والدكتور عبد العزيز يحيى والدكتور ياسر الجوهرى باحثى قسم بحوث القمح والدكتور ناجح عبد المنعم والدكتوره عزه سعيد أخصائي القمح بالمحافظة وأخصائى القمح بمركزى حوش عيسى وأبو المطامير.
لجنة الأمن الغذائي العربي تتفقد الحقول الإرشادية بالبحيرة..صور
لجنة الأمن الغذائي العربي تتفقد الحقول الإرشادية بالبحيرة..صور
لجنة الأمن الغذائي العربي تتفقد الحقول الإرشادية بالبحيرة..صور
لجنة الأمن الغذائي العربي تتفقد الحقول الإرشادية بالبحيرة..صور
لجنة الأمن الغذائي العربي تتفقد الحقول الإرشادية بالبحيرة..صور
لجنة الأمن الغذائي العربي تتفقد الحقول الإرشادية بالبحيرة..صور
لجنة الأمن الغذائي العربي تتفقد الحقول الإرشادية بالبحيرة..صور
لجنة الأمن الغذائي العربي تتفقد الحقول الإرشادية بالبحيرة..صور

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