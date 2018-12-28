انطلاق ماراثون زايد الخير وتخصيص عائده لمستشفى سرطان الأقصر.. اليوم



تنطلق بمحافظة الإسماعيلية اليوم الجمعة، فعاليات النسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري، احتفالا بمئوية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وذلك بمشاركة كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان ،والسفير جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات بالقاهرة ، والفريق ركن محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا لماراثون زايد الخيري، واللواء ممدوح شعبان المدير العام لجمعية الأورمان.



وتقرر تخصيص عائدات الماراثون لهذا العام لصالح المرحلة الثالثة بمستشفي شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالأقصر، وذلك للمساهمة في دعم مرضي السرطان فى محافظات الصعيد.



من جانبه صرح محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بأن المستشفى ستشارك بـ فعاليات النسخة الخامسة لمارثون زايد الخيري، احتفالا بمئوية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وذلك بعد عقد مؤتمر صحفي أمس الأربعاء في القاهرة، وتم خلاله الإعلان عن الضوابط والمعايير وشروط الماراثون وتوزيع الجوائز، موضحًا أن اللجنة العليا لماراثون زايد الخيري قررت تخصيص عائدات الماراثون للمرة الثانية على التوالى لصالح مستشفى شفاء الأورمان، وذلك تاكيدًا على ثقة اللجنة على ما يقدمه المستشفى من خدمات طبية بجودة عالمية لصالح مرضى السرطان ويؤكد على أن فريق المستشفى بكامل هيئاته وبكامل مكوناته يعمل بجد واجتهاد لصالح مرضى السرطان.



وأضاف المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن المستشفى تعمل حاليًا على استكمال المرحلة الثالثة التي تقام علي مساحة 28 ألف متر مربع ويتكون من 5 طوابق، والتي تشمل أول قسم لعلاج الأطفال في صعيد مصر بطاقة استيعابية 130 سرير إقامة داخلية، ومعهد تمريض متخصص لرفع مستوي الخدمة التمريضية في صعيد مصر، بالإضافة إلي قسم للطوارئ ومراكز بحث علمي متطور لجميع الأورام السرطانية، وقسم متخصص للأشعة يشمل الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية وأشعة ديجيتال وأجهزة تصوير الموجات الصوتية، بالإضافة لتوفير أول جهاز من نوعه لقياس هشاشة العظام لمرضى السرطان، وعيادات متخصصة في أمراض القلب والأسنان والرمد ورسم المخ ورسم العضلات لتقديم خدمة طبية علاجية متكاملة لمرضي السرطان بالصعيد، بالإضافة إلي قسم داخلي يضم 130 سريرًا وعيادات خارجية وصيدلية إكلينيكية.