طلبات إحاطة للصحة بسبب عجز عدد الأطباء والتعليم للكثافة الطلابية

أوضحت النائبة إليزابيث شاكر عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن تقدمت بطلب إحاطة للمناقشة العامة موجة إلى الدكتورة هالة زايد وزير الصحة بشأن عجز عدد الأطباء في العديد من المستشفيات.



وتابعت شاكر خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أنه إضافة إلى العجز فى عدد الأطباء هناك عدد كبير عزف عن العمل بالمهنة خاصة فى ظل عدم وجود سياسة واضحة من وزارة الصحة لتحسين أوضاعهم.



وأضافت شاكر أنها تقدمت بطلب إحاطة آخر موجه للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بسبب الكثافة العالية للطلاب فى الفصول مما يتسبب فى صرفهم عن التركيز فيما يتلقونه من مناهج دراسية.