ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

حكم قراءة القرآن من المصحف في الصلاة

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 08:51 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قالت دار الإفتاء المصرية: إن من أفضل القربات والسُّنن الحَسَنات أن يجمع الإنسان بين الحُسنيين: الصلاة وقراءة القرآن، فيحرص على ختم القرآن الكريم في صلاته، ولما كان من غير المتيسر لكل واحد أن يقوم بذلك من حفظه تطرق الفقهاء إلى إمكانية الاستعانة بالقراءة من المصحف في الصلاة، وذلك عن طريق حمله في اليد، أو وضعه على حامل يُمَكِّن المصلي من القراءة.

وأوضحت دار الإفتاء، فى الإجابة على سؤال « هل يجوز القراءة من المصحف أثناء الصلاة ؟»، أنه يجوز القراءة من المصحف في الصلاة؛ سواء أكانت فرضًا أم نفلًا، وروى البخاري في "صحيحه": "أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِنَ المُصْحَفِ".

وبيًن أنه يثبت ما قررنا من أن القراءة من المصحف في صلاة الفرض والنفل صحيحة وجائزة شرعًا ولا كراهة فيها، فضلًا عن أن تكون مفسدة للصلاة، على أنه ينبغي التنبيه على أنه ما دامت المسألة خلافية فالأمر فيها واسع؛ لِمَا تقرر من أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، ولا يجوز أن تكون مثار فتنة ونزاع بين المسلمين.

ترشيحاتنا

البنك المركزي يكشف أسباب زيادة السيولة المحلية

المحيط القطبي..مركز حرب باردة كبيرة بين العديد من دول العالم

خبراء يطلقون مبادرة مصر دولة بحرية بهدف زيادة الدخل القومي

السيطرة على حريق مصنع جبس في الشرقية بـ 8 سيارات إطفاء..صور

تعيين 2361 باحثا عن العمل وتحرير 115 محضرا لمنشآت خالفت القانون بالمنوفية

باحثون بريطانيون ومصريون يبتكرون بديلًا للبلاستيك قابل للتحلل البيولوجي..صور

درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم .. فيديو

شاهد .. تمارين رياضية جديدة لجميع الأعمار

انفجار هائل بمحول كهرباء في مدينة نيويورك.. فيديو

نجاة مسؤولين بتعليم أسوان من الموت بعد تعرضهم لحادث انقلاب سيارة

المالية توضح طرق التواصل لتقديم الدعم الفني بشأن قانون تنظيم التعاقدات

حكم الجمع والقصر فى السفر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق فعاليات النسخة الخامسة لماراثون زايد الخيري.. صور

في استفتاء لموقع لبناني..مايا دياب أشيك فنانة عربية لعام 2018 ..صور

مصمم الأزياء محمد نور في ضيافة صدى البلد.. صور

أمينة الباجوري في ندوة صدى البلد: الغمازات الصناعية تستغرق 10 دقائق.. بلازما الشعر سمعتها سيئة في مصر.. أجهزة الليزر تحتاج لطبيب مختص.. واحذروا عروض فيسبوك..صور

وزير الثقافة تشهد حفل ختام فعاليات يوم المترجم العالمي.. صور

فيديو

درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم .. فيديو
تعرف على توقعات الأرصاد لسقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة .. فيديو
شاهد.. أول تعليق لـ بشرى بعد أغنية كوبرا
شريف العريان: اتحاد كرة القدم غني ولا يحصل على دعم من الدولة.. فيديو
نادر شوقي: رمضان صبحي في استراحة و 24 ساعة تحدد مصير انتقاله للأهلي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟