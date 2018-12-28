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برلمان

برلمانى يحصل على الموافقة بإنشاء حديقة أبو غزالة فى المرج الجديدة

الجمعة 28/ديسمبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
عبد الرحمن سرحان
حصل نائب المرج أحمد علي ابراهيم، على الموافقات والتنسيقات الكاملة بمختلف الهيئات بإنشاء وتخصيص الأرض المعتدى عليها من قبل بعض الخارجين، الكائنة خلف محطة مترو المرج الجديدة بمنطقة التوحيد والأحرار لتكون حديقة للأهالي ومدخل جمالي لحي المرج من ناحية محطة المرج الجديدة.

تم ذلك بناء على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم لتكون تلك الأرض حديقة للأهالي، وحضر الاجتماع أيضا المهندس ابراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية والعميد مهندس علي عبد الله رئيس حي المرج واللواء محسن رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة.

وسيتم البدء خلال الأسبوع القادم والتنسيق مع قسم المرج لإخلاء الأحراز المتواجدة من السيارات.
برلمانى يحصل على الموافقة بإنشاء حديقة أبو غزالة فى المرج الجديدة
برلمانى يحصل على الموافقة بإنشاء حديقة أبو غزالة فى المرج الجديدة

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