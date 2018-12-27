مسلسل المجتمع النفاث مهدد بالتوقف بعد تذيله قائمة الأعلى مشاهدة

تمكن مسلسل قيامة ارطغرل من تصدر نسب المشاهدة في تركيا أمس الأربعاء وذلك وفقًا للقائمة التي أصدرها موقع gecce التركي حيث جاء في المركز الأول.



بينما جاء بالمركز الثاني مسلسل البحر الأسود ، أما العمل الذى احتل المركز الثالث على مستوى الأعمال الدرامية فجاء من نصيب مسلسل لا يسمح للأطفال ، الا انه احتل المرتبة الـ 18 على المواد الإعلامية المعروضة ليلة أمس .



وتلاه مسلسل " المجتمع النفاث" فى الترتيب سواء على مستوى الأعمال الدرامية أو بشكل عام ، ليكون بذلك مهددا بالتوقف .