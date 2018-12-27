مولدوفا وجورجيا وأوكرانيا تدين تصرفات روسيا في بحر آزوف

تبنت اللجنة البرلمانية المشتركة بين مولدوفا وجورجيا وأوكرانيا قرارا يدين تصرفات الاتحاد الروسي ضد أوكرانيا في مضيق كيرتش وبحر آزوف.



وجاء في نص القرار -الذي نشره برلمان مولدوفا ونقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم الخميس - "إن التصرفات العسكرية العدائية التي تقوم بها روسيا بمثابة استمرار لسياسة العدوان العسكري المباشر والاحتلال والضم غير الشرعي لأراضي مولدوفا وجورجيا وأوكرانيا، وكذلك إنشاء حدود غير شرعية للأراضي المحتلة".



ووصفت الوثيقة التصرفات العسكرية التي يقوم بها الاتحاد الروسي في مضيق كيرتش بأنها تشكل انتهاكا صارخا لأعراف القانون الدولي ومبادئ استقلال وسيادة أراضي الدول الأخرى.



وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة تأييدها القوي لاستقلال وسيادة الأراضي الأوكرانية، ودعت الحكومة الروسية لإطلاق سراح البحارة الأوكرانيين المحتجزين.



وطالب صائغو القرار بأن توقف روسيا تصرفاتها التي وصفوها بالعدائية والاستفزازية والتي تهدف من وجهة نظرهم إلى الاستيلاء على الأراضي الأجنبية وضمها، وطالبوها أيضا بالامتثال للالتزامات الدولية وسحب قواتها وأسلحتها من الأراضي المحتلة.