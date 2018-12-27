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مرأة

القرنبيط .. للتخلص من الكرش والدهون

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 07:01 م
صدى البلد
رنا عصمت
يعتبر القرنبيط مصدر جيد للبروتين، ويحتوي علي كمية كبيرة من المواد الكيميائية النباتية، والدهون غير المشبعة، وأحماض أوميجا 3 الدهنية الأساسية، ويحتوي على نسبة عالية من الدهون، كما أنه يوفر الألياف الغذائية ويحتوي على كميات صغيرة من السكريات الطبيعية.

لذلك قدم الدكتور خالد يوسف، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، فوائد القرنبيط ودوره في إنقاص الوزن والعمل علي إنقاص الكرش وهي:

-تناول المزيد من الخضراوات الغنية بالمغذيات منخفضة السعرات مثل القرنبيط يمكن أن يساعد على فقدان الكرش ودهون المعدة، فالمفتاح لفقدان دهون البطن هو تناول نظام غذائي صحي منخفض السكريات، ومرتفع الألياف.

- الألياف الموجودة في القرنبيط تساعد على التخلص من الدهون في المعدة، فكوب واحد من القرنبيط يحتوي على 3 جرامات من الألياف، وإضافة المزيد من الألياف إلى النظام الغذائي يساعد على إنقاص الوزن، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، وهما عاملان خطران لزيادة دهون البطن.

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