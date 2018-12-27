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رياضة

رغم الفوز.. جماهير أسوان تحاصر أتوبيس فريق تليفونات بني سويف.. فيديو

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 05:40 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أكد ابو العينين شحاتة المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي تليفونات بني سويف، عدم قدرته الخروج من ملعب المباراة بعد هزيمته أمام تحرير أسوان ضمن منافسات الجولة الـ14 من مسابقة دوري القسم الثاني.

وأضاف شحاتة في تصريحات ببرنامج "ملعب البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، قائلا: "نزلت الجماهير إلى أرض الملعب ولا نستطيع الخروج رغم هزيمتنا والأتوبيس محاوط بالجماهير".

وأختتم: "طالبنا في السابق تغير الملعب إلي إسنا ورفض والآن نحن في حالة إرهاب غير طبيعية كما أن أحد الجماهير نزل إلى الملعب أثناء المباراة وتوعد الحكم بعد الخروج".

جدير بالذكر أن فريق تليفونات بني سويف خسر أمام فريق تحرير أسوان بنتيجة هدفين دون رد بدوري الدرجة الثانية.

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