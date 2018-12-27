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فن

مشترك عراقي يبهر لجنة تحكيم ذا فويس تركيا .. فيديو

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 05:25 م
صدى البلد
أحمد البهى
استطاع المشترك العراقي مشتاق أفجي ان يحوز على إعجاب لجنة تحكيم البرنامج الشهير ذا فويس في نسخته التركية .

حيث تمكن " أفجي" من الحصول على طلب الاربعة مربيين للانضمام الى فريقهم ، إلا أنه اختار في النهاية ان ينضم الى فريق هاديسي .

وخلال الحلقة قدم مشتاق أفجى أغنيتين ، وهو تقليد متبع فى النسخة التركية من البرنامج فى مرحلة الصوت وبس .

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