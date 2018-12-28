فصل الكهرباء عن قرى مركز باريس بالوادي الجديد.. غدا

قال المهندس يوسف مرزوق، رئيس مركز باريس بالوادي الجديد، إنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن جميع قرى المركز، يوم السبت المقبل، للقيام بأعمال الصيانة اللازمة وتدعيم الشبكات الرئيسية.



وأوضح مرزوق ، أنه سيتم فصل التيار يوم السبت الموافق 29 من ديسمبر من قرى جدة، حتى قرى الأربعين المرحلة الثانية.



ولفت الي انه سيتم إجراء صيانة كاملة للوحات التوزيع والمحولات الرئيسية بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، مشيرا إلى أن هذه الأعمال تتم قبل حلول فصل الصيف، بهدف مواجهة زيادة الأحمال والتوسعات السكانية في القرى، وضمان ثبات التيار الكهربائي.



وفي سياق متصل، أكد مرزوق أن الوحدة المحلية تواصل خطة التنمية الموحدة الخاصة بالمدينة وقراها، والتي تشمل رصف الطرق وتحسين البيئة، إضافة إلى مد خطوط المرافق من مياه وصرف صحي لجميع التجمعات السكانية، كما يتم أيضا استكمال خطة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الخاصة بفتح طرق فرعية داخل مزارع النخيل، ورفع المخلفات الزراعية من داخل الحقول وإنذار المخالفين، وذلك تحسبا لوقع الكوراث ومنعا لنشوب الحرائق.

