ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلمانية: ميكنة بنوك الدم تقضي على بيعه بالسوق السوداء

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 05:37 م
صدى البلد
أسامة علي
أشادت الدكتورة إليزابيث شاكر عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بقرار وزارة الصحة بشأن ميكنة بنوك الدم وربطها بـ مديريات الشئون الصحية بالمستشفيات العامة والمركزية.

وأوضحت شاكر خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة مهمة فى منع السوق السوداء لبيع الدم، مشيرا إلى أن بيع الدم فى السوق السوداء كان يتسبب فى أزمات عديدة منها نقص فصائل الدم فى المستشفيات مما يعرض المرضى لخطر أكبر.

وتابعت: "الموافقة أيضا على تحويل 7 بنوك دم في 5 محافظات من بنوك تخزينية، إلى بنوك تجميعية، وهو أمر مهم للغاية فى توفير كافة فصائل الدم فى المستشفيات لان البنوك التجميعية تستطيع تلقى الدم من المتبرعين وجمعها وتخزينها، وصرف مشتقات الدم والبلازما، والصفائح".

ترشيحاتنا

ردود أفعال رواد تويتر على إقالة تركى آل الشيخ

أول تعليق لـ تركى آل شيخ بعد إعفائه من منصبه

رسميا .. أحمد عفيفي يعلن انتهاء تعاقده مع قناة بيراميدز

عمرو أديب يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ عقب إعفائه من منصبه

أسرع ريجيمات لحرق ونسف الدهون بسرعة لا تتوقعينها

فوز راجولينا برئاسة مدغشقر في النتائج الأولية

توقعات برج الحوت والدلو فى العام الجديد 2019.. فيديو

كل ما تريد معرفته عن عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة السعودي الجديد

تركي آل الشيخ: عادل إمام وهنيدي مقابل المريسل والشريف

محمد صلاح يتابع 5 نجمات عربيات على تويتر

إيران تعلن: قاسم سليماني على قيد الحياة

مصير تركى آل الشيخ فى رئاسة الاتحاد العربى بعد إعفائه من منصبه السعودي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول جلسة تصوير لـ نانسي عجرم في حملها الثالث

المسابقات تعلن جدول الجولة الـ 19 و20 فى الدورى وتتجاهل قمة الأهلي والزمالك

من احتجاجات غزة إلى القنصلية السعودية بإسطنبول.. أبرز صور 2018

شاهد.. وفاء الكيلاني مع أطفالها لأول مرة

شاهد.. ابنة كيم كاردشيان نسخة من والدتها في الكريسماس بإطلالة مثيرة

فيديو

فيديوجراف | حوادث هزت مصر في 2018
مدير المتحف الكبير: الآثار ستأخذ الزوار إلى رحلة عبر الزمن.. فيديو
توقعات برج الحوت والدلو فى العام الجديد 2019.. فيديو
اقتصادي: التزام السيسي بالجدول الزمني للمشروعات يبعث برسالة مهمة للمستثمرين
موسيقار الأجيال يكشف أسراره الشخصية: بحب الفوضى .. فيديو.. نوستالجيا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟