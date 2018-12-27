برلمانية: ميكنة بنوك الدم تقضي على بيعه بالسوق السوداء

أشادت الدكتورة إليزابيث شاكر عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بقرار وزارة الصحة بشأن ميكنة بنوك الدم وربطها بـ مديريات الشئون الصحية بالمستشفيات العامة والمركزية.



وأوضحت شاكر خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة مهمة فى منع السوق السوداء لبيع الدم، مشيرا إلى أن بيع الدم فى السوق السوداء كان يتسبب فى أزمات عديدة منها نقص فصائل الدم فى المستشفيات مما يعرض المرضى لخطر أكبر.



وتابعت: "الموافقة أيضا على تحويل 7 بنوك دم في 5 محافظات من بنوك تخزينية، إلى بنوك تجميعية، وهو أمر مهم للغاية فى توفير كافة فصائل الدم فى المستشفيات لان البنوك التجميعية تستطيع تلقى الدم من المتبرعين وجمعها وتخزينها، وصرف مشتقات الدم والبلازما، والصفائح".