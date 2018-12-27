مدير المتحف الكبير: الآثار ستأخذ الزوار إلى رحلة عبر الزمن.. فيديو

قال طارق توفيق، المدير العام للمتحف المصري الكبير، إن صالات العرض بالمتحف سوف تحوي ما يقرب من 50 ألف قطعة أثرية.



وأشار توفيق خلال تصريحات عبر فضائية "dmc" اليوم الخميس، إلى أن هناك الكثير من القطع الأثرية التي سيتم عرضها في المتحف المصري الكبير لم تُعرض من قبل، وسوف يتم الكشف عن تماثيل عملاقة تم اكتشافها في السنوات العشر الأخيرة.



وأوضح توفيق أن التحف التراثية التي سيتم عرضها سوف تأخذ المتفرجين إلى رحلة عبر الزمن، بداية من عصر ما قبل التاريخ وحتى اليوناني والروماني في مصر.