قطار 100 مليون صحة في طريقه إلى محطة مصريين أصحاء.. تحقيق 50% من المستهدف بكفر الشيخ.. فحص 833 ألفا بنسبة 113% ببني سويف.. والمحافظون: تسهيلات للوصول إلى كل مواطن بالمدن والقرى والنجوع

فحص مليون مواطن فى اليوم السابع والعشرين بكفر الشيخ

صحة شمال سيناء تتابع مبادرة فيروس سي

فحص 370 ألف مواطن بالأقصر بنسبة نجاح يومية بلغت 105 %



تستمر فعاليات حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي " 100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر على أمراض " السمنة، والضغط، والسكر"، في مرحلتها الثانية والتي انطلقت مطلع الشهر الحالي في 11 محافظة.



وأعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، عن فحص مليون مواطن فى اليوم السابع والعشرين من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية «ضغط، سكر، سمنة» تحت شعار" 100 مليون صحة" لتحقق بذلك حوالى من 50% من المستهدف بالمبادرة الرئاسية فى محافظة كفرالشيخ.



وقال محافظ كفرالشيخ، إن إجمالى المواطنين الذين خضعوا للفحص طبيًا بالمبادرة الرئاسية " 100 مليون صحة"، تجاوز المليون مواطن، منذ انطلاقها فى أول ديسمبر الجارى وحتى اليوم، ونستهدف الوصول الى كل مواطن بجميع مدن وقرى وتوابع ونجوع المحافظة، للاطمئنان على صحتهم وعلاجهم بالمجان.



أشار المحافظ إلى أنه تم إجراء الفحوصات والتحليل الطبية للاطمئنان على مليون مواطن من جميع الفئات العمرية على مستوى المحافظة بالمجان، من بداية عمل المبادرة حتى اليوم وهذا إنجاز لم يحدث من قبل، مؤكدً أن المستهدف بالفحص الطبي بالمبادرة الرئاسية يبلغ 2 مليون و141 ألف مواطن، على مستوى المحافظة.



وفي شمال سيناء، قام فريق الإشراف بمديرية الصحة بشمال سيناء، بتفقد الفرق المشاركة بحملة 100 مليون صحة، بقيادة الدكتور رمضان مشرف عام حملة فيرس سي، والدكتورة أميرة محمد أحمد مدير إدارة العريش الصحية والدكتور أحمد عطية مشرف الأطباء ومحمود كساب مشرف مدخلي البيانات بالمديرية.



وقاموا بالمرور على الفرق المشاركة بالحملة، وذلك لمتابعة سير العمل وانتظامه وتجنب حدوث أي عوائق بالمبادرة بناء على تعليمات السيد الدكتور محمود طلحة مرسى مدير عام مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء.



وتم التأكيد على ضرورة استقبال جميع الحالات وتوفير أفضل خدمة طبية، وقالت الدكتورة أميرة محمد عن نجاح الحملة استهدفت أكبر عدد من المواطنين وسرعة علاج المصابين منهم.



أما بني سويف، قال المستشار هاني عبد الجابر المحافظ ، إنه تم الكشف على 833 ألفا و809 مواطنين منذ بداية تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، مشيرا إلى متابعته اليومية لسير العمل في تنفيذ المبادرة على مدار الساعة من خلال التواصل المباشر مع وكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة، وعن طريق الغرفة المركزية بديوان عام المحافظة والتي تم تشكيلها لمتابعة هذا الملف، وذلك في اطار تنفيذ توجيهات الحكومة في هذا الشأن.



وأشاد محافظ بني سويف بالمبادرة الرئاسية التي تلقى اقبالا منزايدا من المواطنين يوما بعد يوم، حيث تم "أمس الأربعاء "فحص (30316) مواطنا، وذلك بواقع 7280 مواطنا بمركز ومدينة بني سويف، و4188 مواطنا بمركز ومدينة الفشن، و5750 مواطنًا بمركز ومدينة الواسطى، و3182 مواطنًا بمركز ومدينة اهناسيا، و4182 مواطنًا بمركز ومدينة ببا، و2482 مواطنًا بمركز ومدينة سمسطا، و3252 مواطنا بمركز ومدينة ناصر، ليصل بذلك العدد الاجمالي لمن تم فحصهم إلى 833 ألفا و809 مواطنين بنسبة 113% أي أعلى من المستهدف تحقيقه خلال الفترة الأيام الماضية منذ انطلاق الحملة مطلع الشهر الحالي.



وتواصل مديرية الصحة بالأقصر، تنفيذ أعمال المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 11 محافظة على الجمهورية، للقضاء على فيروس "سي".



وقال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن المواقع الطبية المنتشرة في أرجاء مراكز ومدن المحافظة، نجت حتى الآن، في فحص 370 ألف مواطن ومواطنة، بنسبة نجاح يومية بلغت 105 %، وتخطي النسبة العامة إلى ما يزيد عن 46.5 % من إجمالي المستهدف طوال فترة تنفيذ المبادرة بحسب الخطة الموضوعة مسبقًا.



وأعدت مديرية الصحة بالأقصر، خطة مسبقة لتنفيذ أعمال مبادرة 100 مليون صحة، بتدشين 102 موقع ثابت ومتحرك للفحص، بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، لاستهداف 15 ألف مواطن ومواطنة، بإجمالي 794 ألف طوال فترة المبادرة.



وأكد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، انتظام عملية استقبال المواطنين في مواقع الفحص، موضحا أنها تتم بسهولة ويسر، حيث يتم استلام بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمواطن، ليقوم مدخل البيانات بتسجيل الرقم القومي للمواطن على برنامج المسح، ثم يتم وخز المريض مرة واحدة باستخدام الشكاكة الآمنة لإجراء كل من اختبار فيروس "سي" وقياس السكر العشوائي، بالإضافة إلى قياس ضغط الدم، وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم ومن ثم مستوى زيادة الوزن والسمنة.