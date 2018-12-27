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حوادث

القبض على عطار بتهمة الإتجار فى المنشطات الجنسية مجهولة المصدر بالجمالية

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 06:22 م
ضبط - ارشيفيه
ضبط - ارشيفيه
كتب محمد صبرى
القى رجال امن القاهرة القبض على عطار لاتجاره فى المنشطات الجنسية مجهوله المصدر بالجمالية.

وكان ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية قد نجحوا فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار فى المنشطات الجنسية وتبين انه صاحب محل عطارة كائن بدائرة القسم – لقيامه بالإتجار بالمنشطات الجنسية مجهولة المصدر ، ويتخذ من المحل ملكه مكانًا لتجارته غير المشروعة ، وعثر بداخل المحل على ( 1000 عبوة ) جميعها مجهولة المصدر ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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