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محافظات

نائب محافظ أسوان يفتتح أعمال تطوير البنك الأهلى.. صور

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 05:43 م
نائب محافظ أسوان
نائب محافظ أسوان يفتتح أعمال تطوير البنك الأهلى..صور
شاذلى عبد الفتاح
افتتح اللواء سعيد حجازى نائب محافظ أسوان والمحاسب طارق حسن رئيس منطقة قبلى لفروع البنك الأهلى المصرى أعمال تطوير فرع كورنيش أسوان باستثمارات بلغت نحو 7 ملايين جنيه شاملة أحدث التجهيزات المصرفية والتكنولوجية وذلك تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان.

وحضر فعاليات الافتتاح مدير عام المنطقة الفرعية محمد نعمان ومصطفى عبد العزيز مدير عام فرع أسوان.

ومن جانبه أكد اللواء سعيد حجازى أن إفتتاح هذا الكيان المصرفى الكبير يعتبر إضافة هامة لجذب المزيد من الاستثمارات على أرض المحافظة، بجانب مساهمته فى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى دعم الخدمات الجماهيرية وخاصة فى الصحة والتعليم.

وطالب نائب المحافظ مسئولى البنك بالتوسع فى مساهماتهم المجتمعية بتقديم الدعم فى تنفيذ أعمال التطوير والتجميل وغير ذلك من الخدمات التى تعود بالخير والنماء على أهالى المحافظة وضيوفها.

لافتًا إلى أن ما شهده فرع كورنيش أسوان أصبح يليق بالمواطن والمستثمر الأسوانى فى الشكل والجوهر من خلال الارتقاء بأسلوب العمل فى الخدمات المصرفية وهو الذى سيترجم إلى زيادة ثقة العملاء والجهات المختلفة فى الجهاز المصرفى وبالتالى ضخ المزيد من رؤوس الأموال فى المشروعات الجديدة بما يساهم فى النهاية بتوفير فرص عمل للشباب.

ووجه سعيد حجازى شكره للمحاسب طارق حسن ومعاونيه الذين ساهموا بفكرهم ورؤيتهم فى تنفيذ هذه الأعمال ليستمر البنك الأهلى فى المقدمة ويحقق إنجازات غير مسبوقة على أرض أسوان ومزيد من الدعم والمساندة للأجهزة التنفيذية باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطنى.

فيما قدم طارق حسن شكره لنائب محافظ أسوان على حرصه لافتتاح أعمال التطوير بفرع كورنيش أسوان، موضحًا بأن فرع الكورنيش مقام على مساحة 300 م2 شاملة طابقين لتقديم جميع العمليات والخدمات المصرفية، بجانب شركة صرافة وفرع إلكترونى تابعين للبنك لتقديم التسهيلات المختلفة للعملاء فى الصرف والإيداع.
نائب محافظ أسوان يفتتح أعمال تطوير البنك الأهلى.. صور
نائب محافظ أسوان يفتتح أعمال تطوير البنك الأهلى.. صور
نائب محافظ أسوان يفتتح أعمال تطوير البنك الأهلى.. صور
نائب محافظ أسوان يفتتح أعمال تطوير البنك الأهلى.. صور
نائب محافظ أسوان يفتتح أعمال تطوير البنك الأهلى.. صور

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