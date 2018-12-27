ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

سقوط لصين يسرقان كبار السن من المترددين على ماكينات الصراف الآلى بالأميرية

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 06:22 م
ضبط - ارشيفيه
ضبط - ارشيفيه
محمد صبرى
سقط فى قبضة رجال الشرطة بالقاهرة لصان يسرقان كبار السن من المترددين على ماكينات الصراف الآلى بالأميرية.

وكان ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية قد نجحوا فى ضبط شخصين لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإستيلاء على كروت الفيزا الخاصة بالمواطنين عقب إيهامهم بمساعدتهم فى سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلى.

وتبين انهما مسجلان خطر "سرقات عامة" لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المواطنين (وخاصةً كبار السن) عن طريق مغافلتهم والإستيلاء على كروت الفيزا الخاصة بهم، عقب إيهامهم بمساعدتهم فى سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلى وإستبداله بأخر وسحب مبالغ مالية من حسابهم الشخصى بإستخدام تلك الكروت وضبط بحوزتهما ( 5 فيزا كارد بأسماء أشخاص مختلفة ، هاتف محمول ، مبلغ مالى ) .

ترشيحاتنا

رئيس نادى سموحة يفتح النار على الأهلي وأندية القمة

رسالة رئيس الأهلى السعودي إلى تركى آل شيخ بعد قرار إعفائه

أول رد فعل رسمي من إسرائيل على رفض محمد صلاح تعاقد ليفربول مع مؤنس دبور

رسالة من الحضري لباهر محمدي بعد عرضه للبيع ..صور

الأهلى على رأس التصنيف الأول قبل قرعة دورى أبطال أفريقيا

أمينة الباجوري تنصح بريجيم التمر: يحقق نتائج مذهلة فى وقت قصير.. فيديو

حسين الشحات يعلق على أنباء انضمامه للأهلي

شاهد نجم الزمالك يؤدي العمرة بصحبة زوجته

نجم بيراميدز يقترب من الدورى السعودى

ردود أفعال رواد تويتر على إقالة تركى آل الشيخ

كل ما تريد معرفته عن عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة السعودي الجديد

إعفاء تركي آل شيخ من منصبه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول جلسة تصوير لـ نانسي عجرم في حملها الثالث

المسابقات تعلن جدول الجولة الـ 19 و20 فى الدورى وتتجاهل قمة الأهلي والزمالك

من احتجاجات غزة إلى القنصلية السعودية بإسطنبول.. أبرز صور 2018

شاهد.. وفاء الكيلاني مع أطفالها لأول مرة

شاهد.. ابنة كيم كاردشيان نسخة من والدتها في الكريسماس بإطلالة مثيرة

فيديو

القابضة للمياه: العدادات مسبقة الدفع حماية للمواطن.. فيديو
بث مباشر.. مؤتمر صحفى للمتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري
أمينة الباجوري تنصح بريجيم التمر: يحقق نتائج مذهلة فى وقت قصير.. فيديو
شاهد.. سكان بيرو يودعون العام بالضرب المبرح لبعضهم البعض
فيديوجراف | حوادث هزت مصر في 2018

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟