سقوط لصين يسرقان كبار السن من المترددين على ماكينات الصراف الآلى بالأميرية

سقط فى قبضة رجال الشرطة بالقاهرة لصان يسرقان كبار السن من المترددين على ماكينات الصراف الآلى بالأميرية.



وكان ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية قد نجحوا فى ضبط شخصين لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإستيلاء على كروت الفيزا الخاصة بالمواطنين عقب إيهامهم بمساعدتهم فى سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلى.



وتبين انهما مسجلان خطر "سرقات عامة" لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المواطنين (وخاصةً كبار السن) عن طريق مغافلتهم والإستيلاء على كروت الفيزا الخاصة بهم، عقب إيهامهم بمساعدتهم فى سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلى وإستبداله بأخر وسحب مبالغ مالية من حسابهم الشخصى بإستخدام تلك الكروت وضبط بحوزتهما ( 5 فيزا كارد بأسماء أشخاص مختلفة ، هاتف محمول ، مبلغ مالى ) .