ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مصطفى بكري عن إعادة فتح السفارة الإماراتية بدمشق: قرار تاريخي

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 05:20 م
صدى البلد
منار نور
وجه الإعلامى مصطفى بكرى رسالة شكر الى دولة الامارات بعد قرار إعادة فتح السفارة الإماراتية بدمشق اليوم .

وكتب " بكرى " من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر :"التحية والتقدير لدولة الإمارات الشقيقة وقرارها إعادة فتح سفارات الإمارات في دمشق هذا قرار تاريخي يعبر عن حكمة ويعكس حرص الإمارات على توحيد الصف العربي في مواجهة أعداء الأمة".

وأضاف " ورفض مخططات التفتيت والتآمر ضد بلد عربي شقيق بقيت خطوة عودة مقعد سوريا الي الجامعة العربية لتمارس دورها القومي ونحن أمام مرحلة جديدة تواجه فيها الامة تحديات جسام ولا خيار امامنا إلا تضميد الجراح وتوحيد الصفوف ووقف حالة التردي في العالم العربي".

ترشيحاتنا

أردوغان يتصدر قائمة الحكام المستبدين لعام 2018

محمد صلاح يتابع 5 نجمات عربيات على تويتر

مايلي سايرس تتزوج من ليام هيمسورث سرًا بعد 10 سنوات.. صور

إعفاء تركي آل شيخ والجبير .. تفاصيل الأوامر الملكية الجديدة في السعودية

وداعاً للشخير بـ 5 علاجات طبيعية سريعة

عشان ما ترجعش من المطار.. أوراق مطلوبة منك قبل سفرك

لأول مرة .. ترامب يكشف عن سبب خوفه على ميلانيا

رئيس نادى سموحة يفتح النار على الأهلي وأندية القمة

طوارئ في الاتحاد السكندري استعدادًا للزمالك

الحبس 3 سنوات للفتاة المتحرشة بقرد في المنصورة.. تفاصيل

حكم نهائي ببراءة الخطيب من تهم تلقي تبرعات للأهلي

فتح باب الحجز لـ 5600 شقة بمشروع سكن مصر في 7 مدن جديدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول جلسة تصوير لـ نانسي عجرم في حملها الثالث

المسابقات تعلن جدول الجولة الـ 19 و20 فى الدورى وتتجاهل قمة الأهلي والزمالك

من احتجاجات غزة إلى القنصلية السعودية بإسطنبول.. أبرز صور 2018

شاهد.. وفاء الكيلاني مع أطفالها لأول مرة

شاهد.. ابنة كيم كاردشيان نسخة من والدتها في الكريسماس بإطلالة مثيرة

فيديو

توقعات برج الحوت والدلو فى العام الجديد 2019.. فيديو
اقتصادي: التزام السيسي بالجدول الزمني للمشروعات يبعث برسالة مهمة للمستثمرين
موسيقار الأجيال يكشف أسراره الشخصية: بحب الفوضى .. فيديو.. نوستالجيا
نائب محافظ الأقصر: موسم السياحة الحالي الأفضل منذ 2011.. فيديو
أمينة الباجوري تكشف الطريقة الصحيحة لبلازما الشعر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟