مصطفى بكري عن إعادة فتح السفارة الإماراتية بدمشق: قرار تاريخي

التحيه والتقدير لدولة الامارات الشقيقه وقرارها باعادة فتح سفارات الامارات في دمشق ، هذا قرار تاريخي يعبر عن حكمة ويعكس حرص الامارات علي توحيد الصف العربي في مواجهة اعداء الامه ، ورفض مخططات التفتيت والتآمر ضد بلد عربي شقيق ، بقيت خطوة عودة مقعد سوريا الي الجامعة العربيه — مصطفى بكري (@BakryMP) December 27, 2018

وجه الإعلامى مصطفى بكرى رسالة شكر الى دولة الامارات بعد قرار إعادة فتح السفارة الإماراتية بدمشق اليوم .وكتب " بكرى " من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر :"التحية والتقدير لدولة الإمارات الشقيقة وقرارها إعادة فتح سفارات الإمارات في دمشق هذا قرار تاريخي يعبر عن حكمة ويعكس حرص الإمارات على توحيد الصف العربي في مواجهة أعداء الأمة".وأضاف " ورفض مخططات التفتيت والتآمر ضد بلد عربي شقيق بقيت خطوة عودة مقعد سوريا الي الجامعة العربية لتمارس دورها القومي ونحن أمام مرحلة جديدة تواجه فيها الامة تحديات جسام ولا خيار امامنا إلا تضميد الجراح وتوحيد الصفوف ووقف حالة التردي في العالم العربي".