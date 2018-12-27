كأنه امبارح يواصل سيطرته على الأعلى مشاهدة بين المسلسلات

دخلت الحلقة 39 من مسلسل "كأنه امبارح" إلى قائمة الأعلى مشاهدة وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ، ليكون بذلك هو العمل الدرامى الأكثر دخولًا إلى هذه القائمة منذ إنتهاء شهر رمضان الماضي.



واقتربت الحلقة 39 من تحقيق 400 ألف مشاهدة بعد طرحها بأيام معدودة، لتحتل المركز الـ 17 من أصل 50 مركزا تضمها القائمة.



المسلسل رؤية درامية وسيناريو نجلاء الحديني، وحوار ورشة "سرد"، التي تشرف عليها الكاتبة مريم نعوم، ويقوم ببطولته كل من رانيا يوسف ووفاء صادق وأحمد وفيق ومحمد الشرنوبي، وإخراج حاتم علي وأكرم فريد.