ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

كأنه امبارح يواصل سيطرته على الأعلى مشاهدة بين المسلسلات

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 07:14 م
صدى البلد
أحمد البهى
دخلت الحلقة 39 من مسلسل "كأنه امبارح" إلى قائمة الأعلى مشاهدة وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ، ليكون بذلك هو العمل الدرامى الأكثر دخولًا إلى هذه القائمة منذ إنتهاء شهر رمضان الماضي.

واقتربت الحلقة 39 من تحقيق 400 ألف مشاهدة بعد طرحها بأيام معدودة، لتحتل المركز الـ 17 من أصل 50 مركزا تضمها القائمة.

المسلسل رؤية درامية وسيناريو نجلاء الحديني، وحوار ورشة "سرد"، التي تشرف عليها الكاتبة مريم نعوم، ويقوم ببطولته كل من رانيا يوسف ووفاء صادق وأحمد وفيق ومحمد الشرنوبي، وإخراج حاتم علي وأكرم فريد.

ترشيحاتنا

عمرو أديب يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ عقب إعفائه من منصبه

ميدو يوجه رسالة لـ غالى عقب تولى منصب مدير الكرة لفريق الجونة

وداعاً للشخير بـ 5 علاجات طبيعية سريعة

رئيس نادى سموحة يفتح النار على الأهلي وأندية القمة

بالأسماء.. التشكيلة الكاملة للحكومة السعودية الجديدة

الكويت ترفض منح الجنسية لغير المسلمين

رسميًا.. الاتحاد الإيطالي يعاقب إنتر ميلان بعد العنصرية علي كوليبالي

نجم بيراميدز يقترب من الدورى السعودى

مصير تركى آل الشيخ فى رئاسة الاتحاد العربى بعد إعفائه من منصبه السعودي

حسين الشحات يعلق على أنباء انضمامه للأهلي

بث مباشر.. مؤتمر صحفى للمتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري

الشرطة المغربية تضبط العقل المدبر لجريمة ذبح السائحتين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 19 عاما.. الأمل يعود لـ جون عقب معاناته من إلتواء بالعمود الفقري.. صور

أول جلسة تصوير لـ نانسي عجرم في حملها الثالث

المسابقات تعلن جدول الجولة الـ 19 و20 فى الدورى وتتجاهل قمة الأهلي والزمالك

من احتجاجات غزة إلى القنصلية السعودية بإسطنبول.. أبرز صور 2018

شاهد.. وفاء الكيلاني مع أطفالها لأول مرة

فيديو

القابضة للمياه: العدادات مسبقة الدفع حماية للمواطن.. فيديو
بث مباشر.. مؤتمر صحفى للمتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري
أمينة الباجوري تنصح بريجيم التمر: يحقق نتائج مذهلة فى وقت قصير.. فيديو
شاهد.. سكان بيرو يودعون العام بالضرب المبرح لبعضهم البعض
فيديوجراف | حوادث هزت مصر في 2018

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟