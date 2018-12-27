انفوجراف..أبرز أقوال الكوميديان الصامت تشارلي شابلن خلال رحلة حياته

بالتزامن مع ذكرى وفاة أيقونة الكوميديا العالمية في الفن الصامت «تشارلي شابلن»، يقدم صدى البلد انفوجراف لأشهر مقولاته التي تركت أثرها في نفوس الشعوب رغم وفاته في ديسمبر عام 1977.



ومن ضمن أشهر مقولاته:

" الحريَّة هي أن لا تتعلق بأي إنسان، حيوان، مكان أو أي مبدأ .. التعلق هو جزء من الموت"



"يموت أحد الفقراء، فيغضب بعض الفقراء، ثم تقوم ثورة تعصف بالإقتصاد يموت فيها باقي الفقراء"



"الحياة مأساة إن اقتربت وأمعنت النظر إليها .. كوميدية إن رأيتها عن بُعد"





فارق تشارلز سبنسر شابلن الحياة في يوم 25 ديسمبر عام 1977، وهو ممثل انجليزي اشتهر بدور "المتشرد في معظم أفلامه"، عاش شابلن طفولةً صعبة انتهت بأن يصبح أيقونة العالم في الكوميديا خلال عمله في السينما الصامتة لمدة 75 عامًا، عمل في صغره كصبي حلاق حتى شاهد سائق عربة (حوزي) يمشي مشيةً غريبة فقام بتقليده حتى أصبحت تلك المشية هي مشيته المميزة في معظم أدواره السينمائية.

