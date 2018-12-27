ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

انفوجراف..أبرز أقوال الكوميديان الصامت تشارلي شابلن خلال رحلة حياته

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 05:16 م
صدى البلد
عزة عاطف
بالتزامن مع ذكرى وفاة أيقونة الكوميديا العالمية في الفن الصامت «تشارلي شابلن»، يقدم صدى البلد انفوجراف لأشهر مقولاته التي تركت أثرها في نفوس الشعوب رغم وفاته في ديسمبر عام 1977.

ومن ضمن أشهر مقولاته:
" الحريَّة هي أن لا تتعلق بأي إنسان، حيوان، مكان أو أي مبدأ .. التعلق هو جزء من الموت"

"يموت أحد الفقراء، فيغضب بعض الفقراء، ثم تقوم ثورة تعصف بالإقتصاد يموت فيها باقي الفقراء"

"الحياة مأساة إن اقتربت وأمعنت النظر إليها .. كوميدية إن رأيتها عن بُعد"


فارق تشارلز سبنسر شابلن الحياة في يوم 25 ديسمبر عام 1977، وهو ممثل انجليزي اشتهر بدور "المتشرد في معظم أفلامه"، عاش شابلن طفولةً صعبة انتهت بأن يصبح أيقونة العالم في الكوميديا خلال عمله في السينما الصامتة لمدة 75 عامًا، عمل في صغره كصبي حلاق حتى شاهد سائق عربة (حوزي) يمشي مشيةً غريبة فقام بتقليده حتى أصبحت تلك المشية هي مشيته المميزة في معظم أدواره السينمائية.
انفوجراف..أبرز أقوال الكوميديان الصامت تشارلي شابلن خلال رحلة حياته

ترشيحاتنا

رئيس نادى سموحة يفتح النار على الأهلي وأندية القمة

17 ألف إسترليني تبرعات لإعادة جثمان لاعب كرة إنجليزي وحبيبته إلى بلدهما

أول رد فعل رسمي من إسرائيل على رفض محمد صلاح تعاقد ليفربول مع مؤنس دبور

مايلي سايرس تتزوج من ليام هيمسورث سرًا بعد 10 سنوات.. صور

فتح باب الحجز لـ 5600 شقة بمشروع سكن مصر في 7 مدن جديدة

إعفاء تركي آل شيخ والجبير .. تفاصيل الأوامر الملكية الجديدة في السعودية

احترس لا ترمي بقايا القهوة لهذه الاستخدامات

غادة والي: صرف معاشات يناير قبل موعدها بمناسبة أعياد الميلاد

عمرو أديب يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ عقب إعفائه من منصبه

رسميًا.. الأهلي يضم رمضان صبحي من هدرسفيلد لمدة 6 شهور

الرئيس السيسى يصدر 3 قرارات جمهورية

وداعاً للشخير بـ 5 علاجات طبيعية سريعة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول جلسة تصوير لـ نانسي عجرم في حملها الثالث

المسابقات تعلن جدول الجولة الـ 19 و20 فى الدورى وتتجاهل قمة الأهلي والزمالك

من احتجاجات غزة إلى القنصلية السعودية بإسطنبول.. أبرز صور 2018

شاهد.. وفاء الكيلاني مع أطفالها لأول مرة

شاهد.. ابنة كيم كاردشيان نسخة من والدتها في الكريسماس بإطلالة مثيرة

فيديو

توقعات برج الحوت والدلو فى العام الجديد 2019.. فيديو
اقتصادي: التزام السيسي بالجدول الزمني للمشروعات يبعث برسالة مهمة للمستثمرين
موسيقار الأجيال يكشف أسراره الشخصية: بحب الفوضى .. فيديو.. نوستالجيا
نائب محافظ الأقصر: موسم السياحة الحالي الأفضل منذ 2011.. فيديو
أمينة الباجوري تكشف الطريقة الصحيحة لبلازما الشعر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟

هل تؤيد مشروع قانون بالحبس سنة لمن يزوج أو يشارك فى زواج الأطفال؟