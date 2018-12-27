وزير الخارجية السوداني يؤكد تطابق وجهات النظر مع مصر حول القضايا الإقليمية والدولية

أكد وزير الخارجية السوداني الدكتور الدرديري محمد أحمد تطابق وجهات النظر بين مصر والسودان حول القضايا الإقليمية والدولية وغيرها، التي طرحت خلال اجتماعات الدورة الثانية للجنة الرباعية المشتركة التي عقدت اليوم بالخرطوم، موضحا أن الجانبين أكدا أهمية استمرار هذا التنسيق والتعاون بمختلف آلياته، واتفقا على أن الاجتماع المقبل للجنة سوف ينعقد في القاهرة في موعد يحدد لاحقا.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الدرديري مع وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، ببيت الضيافة الرئاسي بالخرطوم، بحضور مديري جهازي المخابرات والأمن في البلدين اللواء عباس كامل واللواء صلاح عبد الله قوش، عقب انتهاء اجتماعات الدورة الثانية للجنة الرباعية المشتركة بين البلدين، ولقاء الوفدين بالرئيس السوداني عمر البشير.



وقال وزير الخارجية السوداني "تم اليوم انعقاد الدورة الثانية للجنة الرباعية المشتركة بين البلدين الشقيقين، والتقينا بالرئيس عمر البشير، وأبلغناه بالتقدم الذي أحرزناه في الاجتماعات، سواء على المستوى الثنائي بين الوزيرين، أو على مستوى اللجنة الرباعية مكتملة، وكذلك ما ناقشناه وتطرقنا إليه من قضايا تعاون بين البلدين، وما تحدثنا عنه من المسائل الخاصة بالتنسيق على المستوى الإقليمي".



وأوضح أنه بحث مع وزير الخارجية سامح شكري أهمية تفعيل ما تم الاتفاق عليه على مستوى اللجنة العليا المشتركة، خاصة تنفيذ المشروعات التي أقرت، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، وكذلك استكشاف مجالات جديدة مهمة لاتفاقيات أخرى يتم إبرامها في المستقبل القريب، منوها بأن هناك مشاريع مهمة الآن يجري تنفيذها وعلى رأسها مشروع الربط الكهربائي المشترك.



وأضاف أن الجانبين أكدا خلال الاجتماعات أهمية التنسيق على مستوى اتفاقية مياه النيل وكافة القضايا المشتركة التي تهم البلدين الشقيقين ونوه أحمد بأن الجانبين تباحثا مختلف قضايا الإقليم والدور الإقليمي الذي يقوم به السودان خاصة ما يتعلق بمبادرته بشأن جنوب السودان وإفريقيا الوسطى، وكذلك زيارة الرئيس عمر البشير الأخيرة إلى سوريا.



وأشار إلى تأكيد الجانبين أهمية التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالمبادرة الإقليمية الخاصة بمنطقة البحر الأحمر، وغيرها من القضايا على الصعيد الإقليمي.



شارك في المباحثات، التي عقدت بمقر وزارة الخارجية السودانية بالخرطوم، كل من مساعد وزير الخارجية لشئون السودان السفير أسامة شلتوت، وسفير مصر لدى الخرطوم حسام عيسى، وقنصل مصر العام بالسودان أحمد عدلي، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية.