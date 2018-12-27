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أخبار العالم

فوز راجولينا برئاسة مدغشقر في النتائج الأولية

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 05:25 م
صدى البلد
رويترز
ذكرت مفوضية الانتخابات في مدغشقر اليوم الخميس في نتائج أولية بعد إحصاء كامل للاصوات أن المرشح الرئاسي أندريه راجولينا فاز في الجولة الثانية من الانتخابات.

ولدى المحكمة الدستورية العليا تسعة أيام اعتبارا من اليوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن تأكيد تلك النتائج الأولية. كان مارك رافالومانانا منافس راجولينا قد زعم يوم الأحد الماضي حدوث تزوير.

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