مأكولات الشتاء.. البطاطا اللذيذة بالحليب المكثف

نحتاج في فصل الشتاء لتناول أطعمة تمدنا بالدفء، وتتميز بطعم لذيذ ومميز، وقدمت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، طريقة تحضير البطاطا بالحليب المكثف اللذيذة، وإليكم الوصفة بالتفصيل..



مقادير البطاطا بالحليب المكثف:



2 كيلو بطاطا شرائح

2 كوب سكر

مكسرات مجروشة

زبيب

جوز هند

2 ملعقة كبيرة زبدة

كوب حليب مكثف

4 ملاعق كبيرة سكر للوجه



طريقة تحضير البطاطا بالحليب المكثف:



- نضع حلة على النار، ونضع بها البطاطا مقطعة شرائح، ونضع عليها 2 كوب سكر ونهدئ النار، لسلقها.



- نرفعها من على النار ثم نهرسها بالشوكة أو بالهراسة أو بالهاند بليندر، ثم نضع عليها 3 ملاعق كبيرة من الحليب المكثف ونقلبهم جيدا.



- نضع عليها جوز هند وزبيب وسودانى مجروش أو أي مكسرات حسب الرغبة.



- نحضر طواجن فخار، ونغلفها جيدا بالزبدة من كل الجهات، ثم نضع بها البطاطا .



- نضع على الوجه الحليب المكثف، ونرش عليه سكر، ثم نستخدم البشبورى (مسدس النار) فى تحمير الوجه، أو ندخلها الفرن تحت الشوايه فقط حتى يأخذ الوجه اللون الجميل، ثم تقدم.